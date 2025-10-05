أوبك بلس ترفع إنتاج النفط 137 ألف برميل يومياً

الرياض-سانا

وافقت مجموعة أوبك بلس التي تضم ثماني دول اليوم على زيادة إضافية في إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من تشرين الثاني القادم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن دول المجموعة (السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان) قررت خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو، تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 137 ألف برميل يومياً، من إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، التي أُعلن عنها في نيسان 2023، حيث سينفذ هذا التعديل في تشرين الثاني 2025.

وأكد أعضاء المجموعة أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يومياً التي أعلن عنها في تشرين الثاني عام 2023.

وأعلنت دول أوبك بلس عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ كانون الثاني 2024، موضحة أنها ستعقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يعقد الاجتماع القادم في الثاني من تشرين الثاني 2025.