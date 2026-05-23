الإمارات ثاني أكبر دولة عالمياً في إبرام اتفاقيات التجارة الرقمية

واشنطن-سانا‏

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية عالمياً ضمن أكثر الدول نشاطاً في إبرام اتفاقيات التجارة الرقمية، وفق ‏بيانات منصة “‏Digital Policy Alert‏”، التي تعتبر أول سجل عام ومستقل في العالم يتتبع التغييرات في السياسات واللوائح ‏التنظيمية التي تؤثر على الاقتصاد الرقمي.‏

ويعكس التقدّم إلى المرتبة الثانية دور الإمارات المتصاعد في قيادة التحول نحو الاقتصاد الرقمي العالمي، وتعزيز حضورها ‏في صياغة قواعد التجارة الحديثة.‏

وذكرت شبكة “سي إن إن” اليوم السبت، أن سنغافورة تتصدر قائمة أكبر الدول في اتفاقيات التجارة الرقمية بعدد 26 اتفاقية، ‏تليها الإمارات بـ 21 اتفاقية، ثم الاتحاد الأوروبي في المركز الثالث بإجمالي 20 اتفاقية، ما يظهر التوسع الكبير في تبني ‏قواعد التجارة الرقمية الحديثة بين الاقتصادات المتقدمة.‏

وفي المراتب التالية تأتي كوريا الجنوبية وأستراليا بعدد 18 و16 اتفاقية على التوالي، تليهما المملكة المتحدة بـ 16 اتفاقية ‏أيضاً، ثم تشيلي بـ 15 اتفاقية.‏

أما بقية القائمة فتشمل الصين والولايات المتحدة برصيد 14 اتفاقية لكل منهما، بينما تأتي كندا وبيرو ونيوزيلندا في نهاية ‏الترتيب بعدد 12 اتفاقية لكل دولة، ما يوضح انتشار هذا النوع من الاتفاقيات على نطاق عالمي متزايد.‏

توسع التجارة الرقمية

ومنذ عام 2001، وقّعت الحكومات حول العالم نحو 165 اتفاقية مرتبطة بالتجارة الرقمية، تشمل اتفاقيات التجارة الحرة ‏التي تتضمن بنوداً خاصة بالتجارة الإلكترونية، إضافة إلى اتفاقيات مستقلة للاقتصاد الرقمي.‏

وتسعى الدول من خلال هذه الاتفاقيات إلى تنظيم تدفقات البيانات، وحماية المستهلكين، وتسهيل المدفوعات الإلكترونية، ‏وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.‏

وتمثّل التجارة الرقمية جزءاً متزايداً من الاقتصاد العالمي، مع توسع الاعتماد على تدفقات البيانات العابرة للحدود، والتجارة ‏الإلكترونية، والخدمات الرقمية، وأنظمة الدفع عبر الإنترنت.‏