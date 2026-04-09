سفينة حفر تركية تصل الصومال بمهمة تنقيب عن الطاقة

أنقرة-سانا

وصلت سفينة الحفر التركية “تشاغري باي” إلى ميناء أل بورت مقديشو في الصومال، في أول عملية حفر استكشافية في أعماق البحار خارج تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار قوله في تدوينة على منصة “إن سوسيال” التركية اليوم الخميس قوله: “اليوم نفتح صفحة جديدة في تاريخ الطاقة لكل من تركيا والصومال، ونستعد لبدء أول عملية حفر في المياه العميقة خارج حدودنا”.

وكانت سفينة “تشاغري باي” انطلقت في الـ 15 من شباط الماضي من ميناء طاش أوجو بولاية مرسين جنوبي البلاد، باتجاه الصومال، للقيام بأعمال تنقيب عن الطاقة، وستعمل السفينة في بئر “كوراد-1” الصومالي الذي يقع على بعد 372 كيلومتراً قبالة سواحل مقديشو، وستقوم بالحفر إلى عمق إجمالي يبلغ 7500 متر، ومن المتوقع أن يصبح ثاني أعمق بئر بحري في العالم.

ويبلغ طول سفينة تشاغري باي 228 متراً، وعرضها 42 متراً، وارتفاعها 114 متراً، وهي قادرة على تنفيذ عمليات حفر حتى عمق 12 ألف متر.

وبسبب ارتفاع برج الحفر لم تتمكن السفينة من الإبحار عبر قناة السويس، لذلك اتخذت مساراً آخر يمر بالبحر المتوسط إلى الخليج الأطلسي عبر مضيق جبل طارق، ثم اتجهت نحو رأس الرجاء الصالح حتى وصلت إلى الصومال خلال 53 يوماً، ورافقتها وحدات تابعة للقوات البحرية التركية، تضم السفن الحربية “تي جي غي سنجقدار” و”تي جي غي غوكوفا” و”تي جي غي بافرا”.

كما شاركت في المهمة سفن الدعم التابعة لأسطول الطاقة، وهي ألتان وكوركوت وسانجار، بهدف ضمان تنفيذ عمليات الحفر بشكل متواصل وآمن وفعّال.

وتعتبر تركيا الصومال أحد أهم شركائها في القارة الإفريقية، وتؤمن بأن التعاون بينهما في مجال الموارد الهيدروكربونية سيفتح أبواب مرحلة جديدة في المستقبل القريب.