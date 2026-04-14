لوفتهانزا تبحث تقليص أسطولها جراء أزمة وقود الطائرات

برلين-سانا

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، أنها تبحث تقليص أسطولها، جراء أزمة إمدادات وقود الطائرات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

وبيّن الرئيس التنفيذي للشركة كارستن سبور لصحيفة “فرانكفورتر الجماينه تسايتونج” الألمانية أنه من المتوقع أن تظل إمدادات وقود الطائرات محدودة ‌طوال العام بسبب الحرب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف موضحاً أنه “ستظل إمدادات ⁠الكيروسين قليلة، وبالتالي أكثر تكلفة خلال بقية العام”.

وأضاف: إن “الإيرادات القياسية على الخطوط الآسيوية ستساعد في تعويض تأثير ارتفاع تكاليف الكيروسين”.

وأشار سبور إلى أن “المجموعة لم تضطر بعد إلى إيقاف أي طائرة عن الطيران بسبب نقص ‌الوقود”، ⁠لكنه حذر من أن ذلك يمكن أن يكون “أمراً لا مفر منه في المستقبل، نظراً لأن الوقود بات بالفعل أمراً حرجاً ⁠في بعض المطارات”.

وأعدت لوفتهانزا وهي أكبر مجموعة طيران في أوروبا خطط طوارئ، تشمل تقليص سعتها التشغيلية بنسبة تتراوح بين 2.5% و5% وهو ما قد يترتب عليه إيقاف تشغيل ما بين 20 و40 طائرة من الطرازات القديمة والأقل كفاءة في استهلاك الوقود والتي كانت مخصصة للتقاعد المبكر.

يذكر أن أزمة قطاع الطيران العالمي تفاقمت بشكل حاد في ظل ارتفاع غير مسبوق في تكاليف وقود الطائرات، ومنذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية في الـ28 من شباط الماضي لجأت شركات الطيران إلى رفع أسعار التذاكر وفرض رسوم إضافية على الوقود وتقليص عدد الرحلات.