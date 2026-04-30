ارتفاع أسعار الذهب 250 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الخميس، بمقدار 250 ليرة بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله صباح اليوم.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بعد ظهر اليوم، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17350 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16950 ليرة جديدة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً 14900 ليرة جديدة مبيعاً، و14500 ليرة جديدة شراءً.

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم عند سعر 4641 دولاراً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.