توقيع مذكرة تفاهم بين نقابتي المقاولين السوريين والأردنيين لتعزيز التعاون المشترك

عمان-سانا

وقّعت نقابتا المقاولين في سوريا والأردن، اليوم، مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمان، وتهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، وتنظيم المؤتمرات والندوات، وتطوير أنظمة التصنيف بما يخدم مصلحة مقاولي البلدين.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني، ماهر أبو السمن، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الخطوة تعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين سوريا والأردن، مشيراً إلى أن عودة سوريا إلى مرحلة الإعمار تمثل مصلحة مشتركة، وأن الوزارة ستكون شريكاً فاعلاً في كل مبادرة تعزز التعاون الأردني السوري.

من جانبه، أوضح نقيب مقاولي الإنشاءات في سوريا، فواز جنيد، أن توقيع المذكرة يمثل خطوة مهمة لفتح آفاق التعاون أمام مقاولي البلدين، مشيراً إلى أن النقابتين ستعملان على تطوير الشراكات من خلال مؤتمرات وندوات مشتركة، ودراسة توحيد الأنظمة والقوانين بما يخدم مصلحة المهنة.

بدوره، أكد نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، أن هذه الخطوة تتجاوز بعدها الاقتصادي، لتشكل رسالة إنسانية وواجباً قومياً في دعم إعادة إعمار سوريا، لافتاً إلى أن المذكرة تتضمن التزاماً صادقاً بالتعاون وتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين الجانبين.

حضر مراسم التوقيع عدد من أعضاء مجلسي نقابتي المقاولين في سوريا والأردن، إلى جانب شخصيات وفعاليات معنية في قطاع الإنشاءات والبناء.