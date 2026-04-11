زراعة درعا تؤكد خلو حقول القمح من الآفات الفطرية والإصابات الحشرية

درعا-سانا

أكدت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في درعا خلو حقول القمح من الآفات الفطرية والإصابات الحشرية.

وبيّن رئيس دائرة الشؤون الزراعية في مديرية الزراعة حسن الصمادي في تصريح لـ سانا اليوم السبت أن الجولات الميدانية التي أجرتها المديرية على الحقول أظهرت أن حشرة السونة في بداية الظهور وبأعداد قليلة جداً، ولم يلاحظ أي إصابة بأصداء القمح.

وأضاف الصمادي: إن المديرية تقوم عبر الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية بمكافحة الآفات الزراعية فور وصولها للعتبة الاقتصادية مجاناً، داعياً الفلاحين لمراقبة حقولهم وإبلاغ أقرب وحدة إرشادية في حال ملاحظة أي إصابة.

وأشار إلى تأثر موسم القمح هذا الموسم باحتباس الأمطار لمدة 45 يوماً، ويظهر الآن مؤشرات إيجابية على القمح المروي بين الجيد والممتاز، ومؤشرات بين الوسط والجيد على القمح البعل.

وبلغت المساحة المزروعة بالقمح المروي في الموسم الزراعي الحالي بعموم محافظة درعا 10584 هكتاراً متجاوزة الخطة المقررة البالغة 9950 هكتاراً، في حين بلغت المساحة المزروعة بالقمح البعل 78059 هكتاراً من أصل المساحة المخططة البالغة 86928 هكتاراً وفق أرقام مديرية الزراعة بالمحافظة.