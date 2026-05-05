الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعاً طفيفاً عند الإغلاق

لندن-سانا

سجلت الأسهم الأوروبية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفاً بعد انخفاضها في الجلسة السابقة، مدعومة بارتفاع قطاع التكنولوجيا وسلسلة من نتائج أعمال الشركات الإيجابية، في حين حدَّت مؤشرات التوتر المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران من المكاسب.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ارتفع 0.7 % عند الإغلاق إلى 609.72 نقاط بعد أن سجل أكبر انخفاض منذ شهر في جلسة أمس الإثنين.

وانعكست المكاسب على البورصات الرئيسية في أوروبا، باستثناء المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني الذي تراجع 1.4 %، إذ هبط سهم بنك (إتش.إس.بي.سي) المدرج في بورصة لندن 6.2 % بعد الإعلان عن خسارة غير متوقعة بلغت 400 مليون دولار.

وارتفع قطاع التكنولوجيا 2.4 % متصدراً المكاسب بين القطاعات الرئيسية على المؤشر ستوكس.

كما ارتفعت أسهم شركة (آنهاوزر بوش إنبيف) 9.3 % بعد أن سجلت مبيعات وأرباحاً فصلية فاقت التوقعات بكثير، في حين صعد سهم (يونيكريديت) 5.9 % بعد أن سجلت المؤسسة الائتمانية الإيطالية أعلى أرباح فصلية على الإطلاق ورفعت توقعاتها للسنة بأكملها.

يشار إلى أن المؤشر ستوكس 600، رغم انتعاش الأسهم الأوروبية خلال اليومين السابقين، لا يزال منخفضاً بأكثر من 3% عن مستوياته في شباط الماضي قبل الحرب في الشرق الأوسط.