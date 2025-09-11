220 شركة سورية تعرض منتجاتها في معرض “خان الحرير – موتكس” بدمشق لتعزيز التصدير

دمشق-سانا

تنطلق يوم غد فعاليات معرض الملابس السوري “خان الحرير – موتكس” التخصصي التصديري على أرض مدينة المعارض بدمشق، بتنظيم من غرف الصناعة والتجارة في دمشق وحلب، وبرعاية وزارة الاقتصاد والصناعة.

ويُعدُّ المعرض من أبرز الفعاليات الاقتصادية لدعم الصناعة الوطنية، ويستمر حتى الـ 15 من أيلول الجاري.

ويشارك في المعرض 220 شركة وطنية متخصصة في صناعة الألبسة الولادية والنسائية والرجالية واللانجري، إلى جانب شركات مستلزمات الإنتاج والشحن، موزعة على ثلاث صالات بمساحة 10 آلاف متر مربع.

دعم الصناعة الوطنية وتوسيع التصدير

أكد رئيس غرفة صناعة حلب عماد طه القاسم في تصريح لمراسل سانا أن المعرض هو الأكبر من نوعه منذ التحرير، ويشكل نافذة ترويجية للمنتج الوطني في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى استكمال كل التحضيرات ليكون معرضاً استثنائياً شكلاً ومضموناً.

من جهته، شدد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن مولوي على أهمية المعرض كمنصة تسويقية للصناعات النسيجية السورية، وفرصة لعقد اتفاقيات تصديرية مع الأسواق العربية والإقليمية.

حضور عربي واسع لتعزيز الشراكات

أوضح محمد زيزان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ورئيس اللجنة المنظمة، أن المعرض يشهد حضوراً لافتاً لرجال أعمال من أكثر من عشر دول عربية وإقليمية، منها السعودية والكويت والعراق والأردن ولبنان وليبيا والجزائر واليمن، إضافة إلى تركيا.

وأشار إلى تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال الضيوف والمشاركين في المعرض، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والوصول إلى تفاهمات مستقبلية تدعم التبادل التجاري مع مختلف الدول.

ويُقام معرض “خان الحرير – موتكس” دورياً مرتين سنوياً، ويهدف إلى فتح أبواب التصدير للمنتجات النسيجية السورية والترويج لها محلياً وخارجياً، في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور المنتج السوري في الأسواق العالمية.