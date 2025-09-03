المالية: ربط شبكي مع المصارف الخاصة وشركات الحوالات وشام كاش



دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية اليوم عن حزمة إجراءات لتسهيل صرف رواتب المتقاعدين، وضمان حصولهم على مستحقاتهم في وقتها من دون تأخير.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وحضور معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والمديرين العامين للمصارف العامة، ومدير عام التأمينات الاجتماعية، ومدير عام التأمين والمعاشات، ومدير عام المؤسسة السورية للبريد، ومدير الخزينة لدى مصرف سوريا المركزي، ومدير الخزينة في وزارة المالية، وممثلي شركات الصرافة والدفع الإلكتروني.

جدولة تحويل الرواتب

واتفق المشاركون في الاجتماع على اتخاذ جملة إجراءات تنظيمية وخدمية، مثل جدولة تحويل الرواتب، وتحويل رواتب المتقاعدين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية بدءاً من اليوم الأول حتى الخامس من كل شهر، وتحويل رواتب المتقاعدين الخاضعين لنظام التأمين والمعاشات، بدءاً من اليوم السادس حتى العاشر من كل شهر، والاستمرار بإمكانية سحب أرصدة المتقاعدين طيلة أيام الشهر بعد تنفيذ التحويل لحساباتهم.

وشملت الإجراءات أيضاً تسهيلات مصرفية، تمثلت برفع سقف السحوبات اليومية من الصرافات الآلية إلى 600 ألف ليرة سورية، وتسريع عمليات الربط الشبكي بين المصارف العامة والخاصة، وشركات الحوالات وشركة شام كاش للاستفادة من الخدمات الصرفية المتكاملة.

توسيع نقاط الصرف

كما تضمنت الإجراءات توسيع نقاط الصرف عبر أجهزة POS في جميع المصارف والفروع، ورفع السقف ليكون مليون ليرة سورية، ومنح الأولوية في تقديم الخدمات المصرفية لبطاقات توطين الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، وتسريع دراسة تقديم خدمات جديدة للمتقاعدين من خلال إمكانية تحويل الرواتب إلى شركات الحوالات المعتمدة من مصرف سوريا المركزي، وإمكانية تحويل الرواتب عبر خدمة شام كاش.

وتضمنت أيضا التنسيق مع مصرف سوريا المركزي، والمؤسسة العامة للبريد، وشركات الحوالات لتوسيع منافذ الخدمة من خلال فتح مكاتب جديدة للمؤسسة السورية للبريد، لتغطية أوسع على مستوى المحافظات، وفتح مكاتب جديدة لشركات الحوالات في عدة مناطق لضمان وصول الرواتب إلى المتقاعدين في أماكن إقامتهم، وزيادة ساعات الدوام الرسمي.

زيادة ساعات العمل

وتم توجيه المصارف العامة والمؤسسة السورية للبريد إلى زيادة ساعات العمل والالتزام بجداول المناوبات، بما في ذلك العمل لساعات إضافية وأيام السبت خلال فترة صرف الرواتب، مع إمكانية الدوام يوم الجمعة للعاملين في البريد لضمان استمرار تقديم الخدمة دون انقطاع.

وكان المصرف التجاري السوري أعلن في وقت سابق اليوم، عن إتاحة خدمة جديدة تُمكّن المتقاعدين من سحب مستحقاتهم المالية باستخدام بطاقات الصراف الآلي الصادرة عن المصرف، وذلك عبر منافذ شركة الهرم بيراميد للحوالات.