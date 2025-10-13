وزير الطاقة يبحث مع السفير الليبي بدمشق تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز

‏‏دمشق-سانا

‏بحث وزير الطاقة محمد البشير مع السفير الليبي في دمشق وليد عمار سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، ولا سيما في قطاعات النفط والغاز.

‏وأشار الجانبان إلى أهمية تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق الفني بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، مؤكدين استعداد البلدين لتفعيل آليات التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانات المتاحة في مجالات الاستكشاف والإنتاج وتدريب الكوادر.

‏وكان وزير الطاقة بحث أمس مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق حسن أحمد سليمان الشحي سبل تعزيز علاقات التعاون بين سوريا والإمارات في مجالات الطاقة المختلفة.