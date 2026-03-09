أسعار الذهب تنخفض 200 ليرة في السوق السورية

دمشق-سانا

انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي سجله أمس، بمقدار 200 ليرة سورية بالعملة الجديدة.

وحسب النشرة الصادرة اليوم الإثنين عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17150 ليرة مبيعاً، و16800 ليرة شراءً، في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14700 ليرة مبيعاً، و14350 ليرة شراءً.

وكانت الهيئة سعرت أمس غرام الذهب عيار 21 قيراطاً بـ 17350 ليرة سورية جديدة.

يُذكر أن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا التي تشكلت في شباط 2025، تهدف إلى تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة، وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.