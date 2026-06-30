المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 30 من حزيران 2026

دمشق:

1 – ورشة تدريبية بعنوان “حقيبة من اللؤلؤ لليافعات” بإشراف الأستاذة نور السلاخ، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

2 – أمسية “الشاعرات” تحييها: ابتسام الصمادي، بسمة شيخو، خزامى الشلبي، آلاء مصطفى علي، صفية الدغيم، والموهبة وتين المصري، في المكتبة الوطنية السورية، الساعة الـ 3:30 عصراً.

3 – عرض أفلام الأطفال “الأشرار” المترجم و”موانا” المدبلج في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 4:00 عصراً والـ 6:00 مساءً.

4 – ورشةُ عمل لصناعة الإكسسوارات يدوياً بعنوان “طوق وسوار” بإشراف السيدة عبيدة المزيك في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان “العلامة الموسوعي وخاتمة المحققين محمد أمين بن عابدين”، بإشراف الأستاذ عبد الرحمن قصص، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة الساعة الـ 5:00 عصراً.

6 – عرض مسرحي للأطفال والعائلة بعنوان “السنافر” تقدیم فرقة “عمو سعید”، في مسرح الخیام، الساعة الـ 5:00 عصراً.

7 – عرض أفلام “حكاية لعبة 5، سفن دوجز، إذما، الكراش”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – محاضرة بعنوان “القيم وتثمين التراث اللامادي في بناء الهويات”، يقدمها الأستاذ إبراهيم حجازي في قاعة مجلس مدينة الكسوة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

2 – ندوة تربوية بعنوان “الدمج مسؤوليتنا جميعاً” تقديم الأستاذة هناء محمد، وبإشراف مدير تربية القنيطرة الدكتور حكمات ذياب، في قاعة المجلس الأهلي بجديدة عرطوز، الساعة الـ 5:00 عصراً.

حمص:

حوارية ثقافية تجمع بين الشاعر حسن بعيتي والناقد عطية مسوح، في فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب بشارع الغوطة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

أمسية شعرية بعنوان “ملتقى قوافي حماة”، بمشاركة كل من الأدباء ناهدة شبيب، آلاء علي، أحمد الجواش، ابتسام شاكوش، خالد بكور، عبد السلام زريق، والمعتصم بالله كيلاني، في مقر مديرية ثقافة حماة الساعة الـ 6:00 مساءً.

إدلب:

1 – اليوم الثالث من سلسلة الندوات التوعوية الشاملة والتركيز على “خطر حريق المحاصيل الزراعية”، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – فعالية مشروع مسرح الطفل، وتتضمن عرض مسرحية “الأصدقاء”، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 5:30 عصراً.

طرطوس:

1 – ورشات أدبية وفنية متنوعة في القصة، الرسم، الأشغال، المسرح، الموسيقا، الفنون الشعبية، ومهارات التواصل، تقدّمها الأساتذة فيحاء نابلسي، بانا صقور، زهور أحمد، بشرى جمعة، مريم حامد، حسن نصر، آية حطاب، أنس حرفوش، ثابت عمران، رشا العباس، ومنار محرز، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، من الساعة الـ 10:00 صباحاً ولغاية الساعة الـ 6:30 مساءً.

2 – جلسة حوار فكري للأطفال بعنوان “الهوية” وفق منهج “p4c -تعليم التفكير الفلسفي”، في المركز الثقافي بالشيخ بدر، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – ورشة أعمال يدوية للأطفال، تدريب بتول عيسى، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

4 – عرضُ أفلام الأطفال المدبلجة “موسم صيد 2″، و”قلباً وقالباً”، و”الروبوت البري” في صالة سينما كندي طرطوس الرئيسية، الساعة الـ 10:30 صباحاً والـ 12:30 ظهراً والـ 5:15 عصراً.

5 – ورشة رسم وأشغال بعنوان “أشكال الطيور”، في المركز الثقافي بمشتى الحلو، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – جلسة استماع تراثية بعنوان “أغاني صباح فخري” من إعداد قسم التراث، في المركز الثقافي العربي بالدريكيش، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

7 – قراءة في المجموعة القصصية “أنثى من زجاج” للأديبة سعاد غانم، بمشاركة الأديبة ميساء علي دكدوك والدكتورة فاديا سليمان، في صالة اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، الساعة الـ 12 ظهراً.

اللاذقية:

1 -ورشة علوم للأطفال تقدمها رزان صقور، في المركز الثقافي العربي بجبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “التعايش الآمن للمسنين مع الأمراض المزمنة”، تقديم الممرضة “رفاه داود”، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

حلب:

1 – نشاط أشغال يدوية وإعادة تدوير للأطفال بعنوان “لمسة فنيّة”، في مبنى مديرية الثقافة بحي السبيل، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

2 – جلسةٌ شبابية بعنوان “دور الشباب في المبادرات المجتمعية” بإشراف الأستاذ أحمد حلاق في الصالة المغلقة بالشهباء روز، الساعة الـ 4:30عصراً.

3 – عرض أفلام “تحدث إلي، مورتال كومبات 2، مايكل، سفن دوجز، حكاية لعبة 5 ، الكراش”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

دير الزور:

جلسة حوارية مفتوحة بعنوان “مع أصدقاء المركز الثقافي العربي في دير الزور”، في مقر المركز الثقافي، الساعة الـ 8:00 مساءً.