كوريا الجنوبية تجري مناورات مشتركة لمشاة البحرية مع الولايات المتحدة واليابان والفلبين

سيئول-سانا

أعلنت قوات مشاة البحرية الكورية الجنوبية، أنها تشارك في مناورات مشتركة متعددة الجنسيات في الفلبين، بهدف تعزيز قدرتها على العمل المشترك مع القوات الأجنبية.



وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية “يونهاب” اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تستمر المناورات، التي تحمل اسم “كامانداغ” حتى يوم غد الأربعاء، بالقرب من جزيرة “لوزون” في الفلبين، بمشاركة قوات من 3 دول أخرى، وهي الولايات المتحدة والفلبين واليابان.



وأقامت القوات الكورية الجنوبية مركزاً مشتركاً للقيادة والتحكم مع الدول المشاركة الأخرى لتدريب ضباط الأركان في سيناريو محاكاة، كجزء من تدريبات مركز القيادة.



يشار إلى أن هذه المناورات انطلقت لأول مرة عام 2017، بقيادة مشتركة من قوات مشاة البحرية الفلبينية والأمريكية، وهي مصممة لتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب وعمليات الدفاع الساحلي، وتشارك كوريا الجنوبية في هذه التدريبات سنوياً منذ عام 2022.