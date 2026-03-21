“فرحة طفل”.. فعالية ترفيهية لدعم الأطفال الأيتام في القصير بريف حمص

حمص-سانا

نظم فريق “رشد” التطوعي اليوم السبت فعالية اجتماعية ترفيهية حملت عنوان “فرحة طفل”، وذلك في ملعب الحرية بمدينة القصير في ريف حمص، شارك فيها أكثر من 100 طفل من الأطفال الأيتام، وسط أجواء احتفالية حملت رسائل محبة وتضامن مجتمعي.

وتضمنت الفعالية فقرات فنية ومسرحية ومسابقات تفاعلية، إضافة إلى ألعاب متنوعة قدمها متطوعو الفريق، وحرصوا على جعل هذا اليوم مساحة آمنة للبهجة والدعم النفسي، بما يتيح للأطفال فرصة للتعبير عن مواهبهم والتفاعل الإيجابي مع أقرانهم.

وأكد مدير فريق “رشد” التطوعي في القصير بلال السماعيل في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية تهدف إلى تعزيز احتواء الأطفال الأيتام وإشعارهم بأن المجتمع يقف إلى جانبهم، معرباً عن أمله بأن تحظى هذه الفئة بمزيد من الرعاية والاهتمام من مختلف الجهات.

ولفت أحد منظمي الفعالية محمد سعدية إلى دور الدعم النفسي لهؤلاء الأطفال لرسم البسمة على وجوههم، لتجاوز ما تعرضوا له خلال سنوات الحرب، مبيناً أن البرنامج تضمن مسابقات وجوائز وأنشطة ترفيهية مدروسة لتحقيق جزء من ذلك.

وعبّر عدد من ذوي الأطفال عن سعادتهم بمشاركة أطفالهم في هذه الفعالية، حيث لفتت صبا الواو إلى أن الأنشطة منحت أطفالها شعوراً بطعم العيد وعوضتهم قليلاً عن فقد والدهم، كما أشارت نادين رعد إلى أن أطفالها استمتعوا بالفقرات المتنوعة وشعروا بالبهجة والفرح.

وتعكس هذه الفعالية حرص المجتمع الأهلي في القصير على دعم الأطفال الأيتام وتوفير بيئة آمنة تمنحهم الفرح والرعاية، في إطار مبادرات متواصلة تعزز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي، وتؤكد أهمية الشراكة في رعاية هذه الفئة والوقوف إلى جانبها.