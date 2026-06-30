إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار طرد مفخخ في موناكو

موناكو-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم قاصر مساء أمس الإثنين، في انفجار طرد مفخخ في إمارة موناكو، وذلك في حادثة غير مسبوقة هزت الإمارة التي تنعم عادة بأعلى درجات الأمان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدولة في الإمارة “كريستوف ميرمان” قوله: “إن زوجين في الخمسينات أو الستينات من العمر أصيبا في الانفجار الذي وقع في مبنى سكني في شارع يمتد على طول الحدود مع فرنسا، وهما في حالة صحية حرجة، فيما أصيب قاصر يبلغ 13 عاماً، يرجح أنه قريب للزوجين، بجروح أقل خطورة”.

وأفاد مصدر مطلع على التحقيق، بأن أحد المصابين هو رجل الأعمال الأوكراني النافذ فاديم يرمولاييف.

وقال المدعي العام ستيفان تيبو: إن مشتبهاً به ترك حقيبةً أو طرداً في بهو المبنى قبل مغادرته، مضيفاً: إنه لا يوجد ما يشير حتى اللحظة إلى سبب استهداف هذا المبنى.

ووصف أمير موناكو ألبير الثاني الحادثة بأنها “جريمة نكراء” و”صدمة للمجتمع برمّته”، فيما تم نشر تعزيزات أمنية مكثفة وفرض طوق أمني يمنع الوصول إلى المنطقة.