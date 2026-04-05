نقود حماة.. قراءة في دلالاتها التاريخية والاقتصادية عبر العصور

حماة-سانا

استعادت محاضرة بعنوان “نقود حماة ثروة تراثية واقتصادية”، نظّمتها مديرية ثقافة حماة، وقدمها الباحث في التراث الإسلامي عبد القادر بطمان ضمن فعاليات أسبوع التراث المادي، الذاكرة الكامنة في المسكوكات “النقود المعدنية التي تم سكّها في الماضي”، بوصفها نصوصاً صامتة تكشف تحولات المدينة بين الاقتصاد والسلطة عبر العصور.

نقوش السلطة والتحولات.. من الزنكيين إلى المماليك

تتبعت المحاضرة مسار سكّ النقود في المدينة عبر عصور متعاقبة، بدءاً من العصر الزنكي، مروراً بالأيوبي والمملوكي، وصولاً إلى الفترة المغولية، حيث تعكس هذه المسكوكات تغيّر مراكز القوة وتبدل الأنظمة الحاكمة.

وأوضح بطمان أن دراسة هذه النقود تتيح قراءة التاريخ من زاوية مختلفة، إذ عرض نماذج بارزة، منها درهم فضي يحمل صورة هولاكو، وآخر نُقش عليه لقب “ملك الأرض”، إلى جانب نقود تعود للسلطان المملوكي محمد بن قلاوون، الذي امتد حكمه نحو 43 عاماً، في دلالة على استقرار نسبي انعكس في سكّ العملة.

رموز من نهر العاصي.. الاقتصاد في صورة

ولا تقف دلالة النقود عند حدود السلطة، وفقاً للمحاضر، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية والبيئة المحلية، حيث حملت مسكوكات حماة نقوشاً لرموز مثل السمكة، والقنديل، والسراج، والطيور، والزهور، والسباع، وهي– بحسب بطمان– تعبيرات مرتبطة مباشرة باقتصاد المدينة وخصوصيتها البيئية.

من جهته، رأى أستاذ كلية الآداب في جامعة حماة الدكتور وليد السراقبي أن هذه المحاضرة تسهم في إعادة قراءة تاريخ المدينة من خلال تحليل النقود، وما تحمله من كتابات ورسوم، لافتاً إلى أن بعض هذه الدراسات نُشر في مؤلفات باللغة الألمانية تناولت مضامين المسكوكات وموادها، إضافة إلى تحديد موقع دار السكّ التاريخية، الواقعة بين الجامع الكبير وباب النهر.

تأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات أسبوع التراث المادي الذي أطلقته مديرية ثقافة حماة مطلع نيسان الجاري، ويستمر حتى الـ 7 منه، متضمناً محاضرات وفعاليات ومسابقات تهدف إلى تسليط الضوء على مكونات التراث المحلي وتعزيز الوعي بقيمته بوصفه سجلاً حياً لذاكرة المدينة وتحولاتها.