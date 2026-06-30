البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية ويؤكد تضامنه الكامل معها

القاهرة-سانا



أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات السافرة والتوغلات المتكررة لكيان الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا وخرقاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين والأعراف الدولية.



وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي في بيان له أمس الإثنين نشر على منصة إكس إدانة واستنكار البرلمان الشديدين للعدوان السافر الذي يشنه كيان الاحتلال الغاشم على الأراضي السورية، وقصف محافظتي القنيطرة ودرعا بالقذائف المدفعية.



وجدد اليماحي التضامن الكامل مع سورية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات التي من شأنها أن تفاقم حدة التوتر في المنطقة.



وشدد رئيس البرلمان العربي على الموقف الثابت والداعم لسورية في الحفاظ على أمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن استقرار سورية يشكل ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي.



وأدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، وأكدت أن استمرارها يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من ‏معاناة المدنيين، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، والعمل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.