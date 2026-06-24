قصر البنات في الرقة.. شاهدٌ معماري يروي ازدهار المدينة وتحديات الحفاظ على تراثها

دمشق-سانا

يقف قصر البنات في مدينة الرقة بوصفه واحداً من أبرز المعالم الأثرية التي تختزن ذاكرة المدينة وتاريخها العمراني عبر قرون متعاقبة، حيث يجمع بين القيمة المعمارية الفريدة والأهمية الحضارية التي جعلته شاهداً على مراحل الازدهار والتحولات التي شهدتها الرقة منذ العصور الإسلامية المبكرة وحتى اليوم.

معلم أثري في قلب الرافقة التاريخية

يقع القصر في الجهة الجنوبية الشرقية من مدينة الرافقة التاريخية داخل أسوارها الأثرية، وعلى مسافة تقارب 400 متر شمال باب بغداد، ويُعد من أبرز المنشآت التاريخية في المنطقة.

وتشير الدراسات الأثرية إلى وجود طبقات عمرانية متعددة في الموقع، إذ تربط بعض المصادر بداياته بالعصر العباسي وتحديداً بفترة تأسيس مدينة الرافقة في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور عام 772م، فيما تؤكد نتائج التنقيبات الأثرية التي نفذتها المديرية العامة للآثار والمتاحف منذ عام 1977 أن الشكل المعماري القائم يعود في معظمه إلى العصر الأيوبي خلال القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، مع وجود عناصر معمارية أقدم تعود إلى مراحل سابقة.

وكان عالم الآثار الألماني إرنست هرتسفيلد من أوائل الباحثين الذين وثقوا الموقع خلال زيارته للرقة عام 1907، حيث أعد مخططاته الأولية وسجل ملاحظاته حول بقاياه المعمارية.

عمارة متقنة تعكس ازدهار الرقة

يتألف القصر وفقاً لكتاب /معالم سورية: دليل تاريخي/ للباحث بيرنز روس، من باحة مركزية مربعة تحيط بها أربعة أواوين متقابلة ضمن مخطط متصالب يُعد من السمات البارزة للعمارة الإسلامية في تلك الحقبة.

ويتميز الإيوان الشمالي باتساعه وارتباطه بغرف جانبية ورواقين يطلان على الباحة، بينما تضم الواجهة الجنوبية مدخلاً رئيسياً مرتفعاً وثلاثة مداخل متناظرة تؤكد الدقة الهندسية التي بُني بها القصر.

وشُيّد المبنى من الآجر المشوي الذي يتلاءم مع طبيعة مناخ منطقة الفرات، وزُينت جدرانه ونوافذه بزخارف جصية هندسية ونباتية دقيقة، إضافة إلى أرضيات خزفية فاخرة عُرفت بالخزف الرقي الذي اشتهرت به المدينة خلال فترات ازدهارها.

بين القصر والبيمارستان

أدى الموقع أدواراً متعددة عبر تاريخه، إذ يُرجح بعض الباحثين أنه استُخدم بيمارستاناً لعلاج المرضى في فترات لاحقة، ولا سيما خلال العصر الزنكي، كما ارتبط بوجود مؤسسات تعليمية في محيطه، بينما تشير بعض الروايات إلى وجود بيمارستان ومدرستين في عهد نور الدين زنكي، ما دفع عدداً من علماء الآثار إلى ترجيح أن المبنى قد يكون هو المنشأة الطبية المشار إليها في المصادر التاريخية.

التسمية.. حكاية شعبية لا سند تاريخياً لها

رغم شيوع اسم “قصر البنات” أو “قصر العذارى” بين سكان الرقة، فإن الدراسات التاريخية والأثرية لا تقدم دليلاً يثبت ارتباط الموقع بسكن الأميرات أو النساء.

ويرجح الباحثون أن التسمية نشأت في الذاكرة الشعبية نتيجة ما ارتبط بالمبنى من جمال معماري وغموض تاريخي، شأنه شأن العديد من المواقع الأثرية التي اكتسبت أسماءها من الروايات المتداولة بين الأهالي.

من الحريق التاريخي إلى أضرار الحروب الحديثة

تعرض القصر خلال تاريخه الطويل لعدة مراحل من التدهور، ويُعتقد أنه شهد حريقاً كبيراً خلال القرن الثالث عشر الميلادي، ربما ارتبط بالغزو المغولي للمنطقة، الأمر الذي أدى إلى تراجع دوره وهجره تدريجياً.

وفي مراحل لاحقة سكنت بعض العائلات أجزاءً من المبنى، وهو ما أكدته المكتشفات الأثرية التي عُثر عليها خلال أعمال التنقيب، ومنها أفران منزلية وعملات وأدوات معيشية تعود إلى فترات متأخرة.

أما في العقود الأخيرة فقد تعرض الموقع لأضرار إضافية نتيجة أعمال الحفر غير الشرعية والإهمال والتعديات.

حماية الموقع ضرورة للحفاظ على هوية الرقة

أكدت ريماز عبد الكريم العجيلي مديرة آثار الرقة في تصريح لـ سانا أن قصر البنات يُعد من أبرز المعالم الأثرية في مدينة الرقة، ويعكس نموذجاً مهماً للعمارة الإسلامية في الفترات التاريخية التي شهدت ازدهار المدينة.

وقالت: “أهمية القصر لا تقتصر على قيمته المعمارية، بل تمتد لتشكل جزءاً أصيلاً من الهوية الثقافية والتاريخية للرقة، بوصفه شاهداً على مراحل مهمة من تاريخها الحضاري”.

وأضافت: إن الموقع يواجه تحديات عديدة تتمثل في ضعف إجراءات الحماية والصيانة وحدوث بعض التعديات والتدهور التدريجي في عدد من أجزائه، الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان عناصر أثرية أصلية مع مرور الزمن، وزيادة في مستويات الرطوبة وحدوث تفاعلات بيئية تسرّع من تلف المواد الإنشائية والزخرفية، فضلاً عن انعكاسه السلبي على المشهد البصري للموقع.

خطوات مطلوبة لإنقاذ المعلم الأثري

بيّنت العجيلي أن الحفاظ على القصر يتطلب جملة من الإجراءات الأساسية، في مقدمتها التنظيف الدوري للموقع، وتعزيز الحماية ومنع التعديات والوصول العشوائي، والاستعانة بفرق متخصصة في ترميم الآثار، مشددةً على ضرورة إجراء تقييم علمي شامل للموقع ووضع خطة إنقاذ متكاملة.



ويبقى قصر البنات من أبرز الشواهد الأثرية على ازدهار الرقة عبر العصور، بما يجسده من تميز معماري وقيمة تاريخية وثقافية، الأمر الذي يجعل الحفاظ عليه وصونه ضرورة لحماية جزء أصيل من هوية المدينة وذاكرتها الحضارية، وشاهداً حياً على مكانتها التاريخية على ضفاف الفرات.