اللقاء الثقافي الإنتاجي في طرطوس يحدد أولويات تطوير العمل الثقافي والشراكة مع المبدعين

طرطوس-سانا

دعم المراكز الثقافية، والاهتمام بالمواهب الفنية، وتعزيز المحتوى الرقمي، وتوسيع التبادل الثقافي بين المحافظات، كانت أبرز الأولويات التي طرحها مثقفو طرطوس خلال اللقاء الثقافي الإنتاجي، الذي نظمته مديرية العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة بالمركز الثقافي العربي في طرطوس اليوم الأحد.

وشهد اللقاء مشاركة نخبة من الأدباء والفنانين والمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، في خطوة تستهدف تحويل الحوار المباشر إلى رؤى ومقترحات تسهم في تطوير العمل الثقافي وتعزيز الشراكة بين الوزارة والفعاليات الثقافية في المحافظات.

حوار مباشر مع الفاعلين الثقافيين

مديرة العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة ياسمين مرعي، أوضحت في تصريح لمراسلة سانا، أن الوزارة تنفذ جولات ثقافية في مختلف المحافظات السورية على مدى شهرين، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الفاعلين في الشأن الثقافي، والاطلاع على احتياجات المشهد الثقافي في كل محافظة وريف، بما يراعي خصوصية كل منطقة، ويسهم في بناء جسور الثقة مع العاملين في هذا الحقل.

وأضافت مرعي: إن هذه اللقاءات تشكل مساحة للحوار والاستماع إلى تقييم المثقفين للواقع الثقافي ورصد أولويات المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة البرامج والفعاليات التي تحتاجها المحافظات، بما يسهم في تطوير العمل الثقافي وتعزيز حضوره في المجتمع.

المثقفون يرسمون أولويات المشهد الثقافي

من جانبه، أوضح رئيس دائرة التبادل الثقافي في وزارة الثقافة محمد سعيد الجبولي أن مديرية العلاقات الثقافية أطلقت سلسلة من اللقاءات الثقافية الإنتاجية في مختلف المحافظات، انطلاقاً من قناعة بأن تطوير المشهد الثقافي يبدأ بالحوار والشراكة مع المثقفين والعاملين في الحقل الثقافي، والاستفادة من آرائهم في صياغة مبادرات عملية تعزز الحراك الثقافي في المحافظات، وتؤسس لتعاون مستدام بين الوزارة والوسط الثقافي.

وشهد اللقاء نقاشات موسعة عكست احتياجات المشهد الثقافي في محافظة طرطوس، حيث دعا المشاركون إلى تعزيز التبادل الثقافي والملتقيات المشتركة بين المحافظات، وتقديم الدعم المادي للأنشطة الثقافية، وتأهيل وتجهيز المراكز الثقافية بما يلبي احتياجاتها، إلى جانب الاهتمام بالموسيقا ودعم المواهب الفنية، والعمل على النهوض بالواقع الثقافي بصورة شاملة.

المراكز الثقافية تحتاج دعماً مستداماً

كما ركز المشاركون على أهمية إيجاد مساحة أوسع للتفاعل بين أصحاب الخبرات والأجيال الشابة، وتكثيف التسويق الإعلامي للمحاضرات والفعاليات الثقافية لضمان وصولها إلى شريحة أوسع من الجمهور.

وطالب المشاركون أيضاً بتوفير الموارد والتجهيزات اللازمة للمراكز الثقافية، بما يمكنها من تنفيذ البرامج التدريبية، ولا سيما المبادرات الموجهة للأطفال، ومنها فرق مهارات الحياة، مؤكدين أهمية استمرار هذه اللقاءات بوصفها منصة للحوار وتبادل الخبرات، وتحويل المقترحات إلى برامج تسهم في تطوير المشهد الثقافي وتعزيز دوره في التنمية المجتمعية.

وتأتي اللقاءات الثقافية الإنتاجية ضمن سلسلة تنظمها مديرية العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة في مختلف المحافظات السورية على مدى شهرين، بهدف بناء شراكة فاعلة مع المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، والاستفادة من آرائهم في تحديد أولويات العمل الثقافي وصياغة برامج ومبادرات تستجيب لاحتياجات كل محافظة وفق خصوصيتها الثقافية.