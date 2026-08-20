مديرية صحة الرقة تجري مسابقة كتابية لاختيار كوادر ضمن منظومة الإسعاف والإحالة

الرقة-سانا



بدأت مديرية صحة الرقة اليوم الخميس مسابقتها الكتابية لاختيار كوادر للعمل ضمن منظومة الإسعاف والإحالة فيها، والتي تستمر ثلاثة أيام، وبمشاركة 103 متقدمين ومتقدمات، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية الإدارية، وفي إطار دعم منظومة الإسعاف والطوارئ وتعزيز قدرتها على الاستجابة للحالات الطارئة في المحافظة.

وتشمل المسابقة وظائف المسعفين وقادة فرق الإسعاف والتحكم والسيطرة ومدخلي البيانات، وذلك بهدف رفد منظومة الإسعاف والإحالة بكوادر مؤهلة، وسد النقص في بعض الاختصاصات، وتوسيع نطاق الخدمات الإسعافية في المحافظة.



وفي تصريحٍ لمراسل سانا، أوضح مدير صحة الرقة الدكتور عبدالله الحمود، أن المسابقة تأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز منظومة الإسعاف والطوارئ بالكوادر اللازمة، في ظل الحاجة لزيادة سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتوسيع نطاق التغطية الإسعافية لتشمل مختلف مناطق المحافظة وخاصةً المناطق النائية.

الأسئلة تقيس الكفاءة والمهنية

بدوره، بيّن مدير التنمية الإدارية في مديرية صحة الرقة عبدالله الحسين، أن الاختبارات بدأت اليوم بالمسابقة الكتابية للمسعفين وقادة فرق الإسعاف، على أن تُستكمل الأحد والإثنين لبقية الوظائف، مشدداً على أن عملية الاختيار تتم وفق معايير الكفاءة والاستحقاق، وبما يضمن اختيار العناصر الكفؤة القادرة على العمل ضمن منظومة الإسعاف والطوارئ.





ومن المتقدمين أكد خليل العرب أهمية إتاحة هذه الفرصة أمام الراغبين بالعمل في المجال الإسعافي والاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم بتقديم الخدمات الطبية الطارئة، مع ضرورة التحلي بأخلاق المهنة والالتزام بالمعايير الطبية خلال المهام الإسعافية، فيما نوّه بديع أحمد خلف بالأجواء الهادئة التي تمت بها المسابقة التي تقيس الكفاءة والمهنية والمسؤولية الواجبة من الناجحين تجاه المرضى والمصابين.



وكانت وزارة التنمية الإدارية أعلنت بالتنسيق مع وزارة الصحة في الـ 13 من الشهر الفائت توافر شواغر وظيفية قيادية وطبية وتخصصية في الإدارة ‏المركزية والجهات التابعة لها والمرتبطة بها في جميع المحافظات، لاستقطاب الكفاءات المؤهلة ‏لشغلها، بما يلبي احتياجات هذه الجهات ومتطلبات العمل فيها.