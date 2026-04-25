تشغيل منظومة طاقة شمسية في محطة عين البيضا بريف حلب لتحسين ضخ المياه

حلب-سانا

أنجزت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حلب مشروع الطاقة الشمسية في محطة عين البيضا بريف المحافظة، من خلال تركيب منظومة ربط على الشبكة بقدرة 400 كيلو واط، تعتمد على 624 لوحاً شمسياً بأحدث التقنيات.

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام أن المشروع يأتي ضمن التوجه الحكومي لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين موثوقية خدمات المياه، حيث تم تزويد المحطة بنظام رقمي ذكي لمراقبة إنتاج الطاقة واستهلاكها، بما يرفع كفاءة التشغيل، ويسهّل إدارة المنظومة.

وأكدت الوزارة أن المشروع يسهم في تحسين استمرارية ضخ المياه بكميات أكبر، ما ينعكس مباشرة على مستوى الخدمة المقدمة لأكثر من 500 ألف مستفيد في المنطقة.

وكانت وزارة الطاقة افتتحت في تشرين الثاني الماضي محطة مياه عين البيضا بريف حلب لتغذية المنطقة، بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 20 ألف متر مكعب يومياً.

وتعمل الوزارة بشكل مستمر على تعزيز كفاءة الخدمات واستدامة الموارد بالمحافظة آخرها في الـ 17 من الشهر الجاري، عبر تنفيذ صيانة مكونات منظومة الطاقة الشمسية، وإعادة تشغيلها في محطة مياه زعرايا بريف حلب الشرقي.