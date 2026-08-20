سانا بعد عام من انطلاقتها الجديدة.. من العزلة إلى الحضور الدولي

دمشق-سانا‏

‏”أطمح أن أجعل من سانا وكالة تضاهي الوكالات الكبرى”.. رؤية ‏اختصر بها مدير ‌‏‌‏الوكالة العربية السورية للأنباء زياد المحاميد ملامح المرحلة الجديدة التي ‏تدخلها ‏الوكالة، ‏مرحلة لا تقتصر على تطوير ‏الأدوات وأساليب العمل، بل تمتد إلى إعادة ‌‏صياغة الأداء ‏التحريري، ‏وتوسيع نطاق التغطية، وتعزيز الحضور في الملفات ‌‏الإقليمية والدولية.‏

ففي عالم تتسارع فيه صناعة الأخبار وتتغير فيه أدوات إنتاج المعرفة، لم ‏يعد بقاء ‌‏‌‏المؤسسات الإعلامية مرتبطاً بتاريخها فقط، بل بقدرتها على ‏التطور والتجدد ومواكبة ‌‏‌‏التحولات المتسارعة، ومن هذا المنطلق، تخوض ‏سانا مرحلة تحديث شاملة تستند إلى ‌‏‌‏رؤية جديدة تهدف إلى بناء وكالة ‏إخبارية سورية أكثر قدرة على المنافسة في المشهد ‌‏‌‏الإعلامي العالمي.‏

ومنذ انطلاقة المرحلة الجديدة في آب الماضي، وضعت الوكالة خطة ‏لإعادة بناء ‌‏‌‏خدماتها الإخبارية، تقوم على تطوير المحتوى، وزيادة ‏الإنتاج، وتوسيع التغطية ‌‏المحلية ‏والدولية، بما يرسخ حضورها كوكالة ‏تقدم الخبر “بدقة ومسؤولية”، وهو الشعار ‌‏الذي تبنته ‏في انطلاقتها ‏الجديدة.‏

إرث من العزلة وتحديات التحول

دخلت سانا المرحلة الجديدة بعد سنوات من العزلة التي انعكست على ‏حضورها ‌‏الخارجي ‏وعلى أدواتها المهنية والتقنية، ما جعل عملية إعادة ‏البناء تشمل البنية ‌‏التحتية، وبيئة ‏العمل، وأساليب الإنتاج التحريري، بما ‏يتناسب مع المتطلبات التي ‌‏يشهدها قطاع الإعلام ‏عالمياً.‏

وأشارت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها العام الماضي إلى أن ‏الوكالة ‌‏واجهت ‏عند بدء مرحلة التحول تحديات كبيرة، بينها قدم بعض ‏التجهيزات والحاجة ‌‏إلى إعادة ‏تأهيل الكوادر وتطوير بيئة العمل، في ‏إطار الانتقال نحو نموذج إعلامي ‌‏أكثر مهنية ‏وقدرة على مواكبة ‏المؤسسات الإخبارية الدولية.‏

وبمناسبة الذكرى الأولى لانطلاقة سانا التي تصادف اليوم 20 آب، يوضح ‏المحاميد ‌‏أن ‏أبرز التحديات التي واجهت الوكالة خلال المرحلة الأولى ‏تمثلت في تهالك ‌‏وضعف البنية ‏التحتية اللوجستية والتقنية، بما في ذلك ‏شبكات الاتصال والإنترنت، ‌‏وأجهزة الحاسوب ‏والمعدات الإعلامية ‏والبرمجيات، إضافة إلى العقبات المرتبطة ‌‏ببيئة العمل وآليات الإنتاج ‌‏الإعلامي.‏

ويؤكد المدير العام لـ سانا أن الوكالة تمكنت خلال العام الماضي من ‏تجاوز جزء ‌‏كبير ‏من هذه الصعوبات، إلى جانب رفدها بكوادر بشرية ‏قادرة على التعامل مع ‌‏متطلبات ‏العمل والظروف التقنية الطارئة، ما ساهم ‏في وضع سانا على مسار جديد ‌‏من الإنتاج ‏الإعلامي، وزيادة حجم تقديم ‏خدمات الأخبار والصور وتوسيع نطاق ‌‏المحتوى الذي ‏تنتجه.‏

ولم تقتصر آثار المرحلة السابقة، إبان النظام البائد، على الجانب التقني ‏فقط، بل ‌‏امتدت ‏إلى طبيعة الخطاب الإعلامي وآليات إنتاج الأخبار، ما ‏جعل إعادة بناء الثقة ‌‏وتطوير ‏الأداء المهني من أبرز أولويات المرحلة ‏الجديدة.‏

إعادة تعريف الدور الإعلامي

ويوضح المحاميد أن سانا وضعت نفسها على بداية طريق التطور باتجاه ‏الوكالات ‌‏‌‏الإقليمية المحترفة، مشيراً إلى أن ما تحقق خلال العام الأول ‏يمثل نحو 30 ‌‏إلى 35 ‏بالمئة من خطة التطوير، على أن تستكمل المراحل ‏اللاحقة خلال السنوات ‌‏المقبلة.‏

ويؤكد أن الهدف هو استكمال بناء سانا كخدمة إخبارية موجهة للجمهور ‏ووسائل ‌‏الإعلام، ‏تقوم على تقديم الأخبار وفق معايير الدقة والمسؤولية، ‏وتعزيز حضورها ‌‏كمصدر موثوق ‏للمعلومات.‏

ويشير المحاميد إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير المحتوى، ‏وزيادة ‌‏العلاقات ‏الدولية، وافتتاح مكاتب إقليمية في عدد من العواصم ‏العربية والأوروبية ‌‏والآسيوية، بما ‏يعزز حضور الوكالة في المحافل ‏الدولية، ويمكنها من نقل الصورة ‌‏الصحيحة عن سوريا ‏إلى العالم.‏

التغطية الدولية.. اتساع في الملفات وتطور في المعالجة

لم تقتصر إعادة هيكلة وكالة سانا على تطوير الأدوات التقنية، بل امتدت ‏إلى إعادة ‌‏بناء ‏حضورها في المشهد الدولي، عبر توسيع دائرة التغطية ‏لتشمل ملفات وقضايا ‌‏دولية ‏متعددة، واعتماد سياسة تحريرية أكثر انفتاحاً ‏وتوازناً في التعامل مع الأحداث ‌‏العالمية.‏

وخلال المرحلة الجديدة، شهد القسم الدولي في الوكالة توسعاً ملحوظاً في ‏طبيعة ‌‏الملفات ‏التي يتابعها، سواء على مستوى القضايا السياسية ‏والدبلوماسية أو الأزمات ‌‏الأمنية ‏والعسكرية والاقتصادية والإنسانية، مع ‏التركيز على تقديم الأحداث من زوايا ‌‏متعددة، وعدم ‏الاكتفاء بنقل المواقف ‏والتصريحات، بل إنتاج تقارير نوعية ترصد ‌‏خلفيات القضايا ‏وتداعياتها.‏

ويشير المحاميد إلى أن الوكالة استطاعت تحويل عمل الأقسام الخارجية ‏من تلقي ‌‏الأخبار ‏فقط إلى الانفتاح على التغطيات الدولية وإنتاج مواد ‏خاصة حول القضايا ‌‏العالمية، لافتاً ‏إلى أن تغطية الحرب الأمريكية ‏الإسرائيلية – الإيرانية شكلت منعطفاً ‌‏جديداً في عمل ‏الوكالة، من خلال ‏متابعة مختلف أبعادها السياسية والأمنية ‌‏والاقتصادية عبر تغطيات ‌‏إخبارية موسعة وتقارير شاملة تناولت انعكاساتها الإقليمية ‌‏والدولية.‏

كما توسعت قائمة الملفات التي يتابعها القسم الدولي لتشمل أبرز القضايا ‏العالمية ‌‏الراهنة، ‏ومنها أمن الخليج والملاحة البحرية، والبحر الأحمر، ‏وبحر الصين الجنوبي، ‌‏والعلاقات ‏الأمريكية الروسية والصينية، وحلف ‏شمال الأطلسي، والملف النووي ‌‏الإيراني، والقضية ‏الفلسطينية، والساحل ‏الإفريقي، إضافة إلى نشاط الأمم المتحدة ‌‏والمنظمات الدولية ‏والتكتلات ‏الاقتصادية العالمية مثل مجموعة السبع ومجموعة ‌‏العشرين ومجموعة ‏بريكس.‏

وتواكب هذه التغطيات ترجمة عدد من المواد إلى اللغات الإنكليزية ‏والفرنسية والتركية ‌‏‌‏والإسبانية والكردية، بما يعزز انتشار المحتوى ‏السوري ووصوله إلى جمهور أوسع ‌‏‌‏خارجياً.‏

لتعزيز حضورها الخارجي .. توجه لافتتاح مكاتب إقليمية لـ”سانا”‏

ويكشف المحاميد عن توجه الوكالة لتعزيز حضورها الخارجي عبر ‏افتتاح مكاتب ‌‏إقليمية ‏إعلامية في عدد من العواصم الأوروبية والعربية ‏والآسيوية، بما يسهم في ‌‏توسيع شبكة ‏التغطية الدولية ونقل صورة سوريا ‏إلى الخارج.‏

ولا تقتصر رؤية الوكالة للتغطية على متابعة الأحداث العالمية، بل ‏تشمل ‌‏أيضاً ‏تعزيز التواصل مع السوريين في الخارج وربطهم بالوطن ‏الأم، من خلال نقل ‌‏أخبار ‏الجاليات السورية في بلدان الاغتراب، وتسليط ‏الضوء على نجاحاتهم وقضاياهم ‌‏‌‏واحتياجاتهم، بما يعزز حضور ‏السوريين في الخارج ضمن المشهد الإعلامي الوطني.‏

أرقام تعكس التحول في الحضور الدولي

ويظهر اتساع نشاط القسم الدولي في حجم الإنتاج الإخباري خلال ‏المرحلة الجديدة؛ ‌‏إذ ‏بلغ عدد الأخبار الدولية المنشورة خلال الفترة الممتدة ‏من 20 آب إلى 20 أيلول ‌‏من العام ‏الماضي، أثناء إعلان سانا انطلاقتها ‏الجديدة، نحو 456 خبراً دولياً، في ‌‏حين ارتفع العدد ‏خلال شهر تموز ‏الماضي إلى 1342 خبراً، أي بزيادة بلغت نحو ‌‏‌‏886 خبراً مقارنة بعدد ‌‏الأخبار المنشورة خلال فترة الانطلاقة الأولى.‏

ولا تعكس هذه الأرقام ارتفاع حجم الإنتاج فقط، بل تشير إلى تطور في ‏طبيعة العمل ‌‏‌‏التحريري، مع اعتماد سياسة أكثر انفتاحاً في متابعة ‏الأحداث العالمية، وتوسيع قاعدة ‌‏‌‏المصادر والملفات، وإنتاج تقارير نوعية ‏وتحليلات خاصة تتناول القضايا الدولية ‌‏‌‏بمقاربات أكثر شمولاً.‏

وانعكس هذا التطور على تفاعل الجمهور مع المحتوى الدولي للوكالة، ‏حيث بات ‌‏قسم ‏الأخبار الدولية ضمن المراتب الأولى من حيث المشاهدات ‏على موقع سانا، ‌‏مقارنة بما ‏كان عليه سابقاً، ما يعكس زيادة اهتمام ‏المتابعين بهذا النوع من المحتوى، ‌‏والثقة المتنامية ‏بالمعالجة الجديدة ‏للملفات الدولية.‏

من التحول إلى التمكين

يشكل التغيير الذي تشهده سانا جزءاً من مسار إعادة بناء المؤسسات ‏الإعلامية، ‌‏والانتقال ‏من نمط تقليدي في العمل الصحفي إلى نموذج يعتمد ‏التطوير التقني ‌‏والمهني والانفتاح ‏على التجارب الدولية.‏

وتشمل خطط المرحلة المقبلة إدخال خطوط إنتاج جديدة في العمل ‏الإعلامي، من ‌‏بينها ‏تطوير المحتوى الرقمي، وتعزيز الصحافة ‏الاستقصائية، وإنشاء مسارات ‌‏متخصصة ‏لمكافحة التضليل الإعلامي ‏والشائعات، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء ‌‏الاصطناعي ‏في دعم ‏عمليات الإنتاج الصحفي.‏

كما تعمل الوكالة على استكمال تطوير بنيتها التقنية واللوجستية، وتعزيز ‏شبكة ‌‏مراسليها ‏داخل سوريا وخارجها، بما يرفع قدرتها على مواكبة ‏التطورات المتسارعة في ‌‏صناعة ‏الإعلام، وتقديم خدمات إخبارية أكثر ‏تنوعاً وشمولاً.‏

ويؤكد مسار العام الأول من العمل أن “سانا” وضعت نفسها على بداية ‏طريق طويل ‌‏نحو ‏بناء مؤسسة إخبارية أكثر حضوراً وتأثيراً، تسعى إلى ‏الاقتراب من معايير ‌‏وكالات الأنباء ‏الإقليمية والدولية، وتقديم الخبر بدقة ‏ومسؤولية.‏