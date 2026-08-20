السيطرة على أكبر حريق غابات في بلجيكا

بروكسل-سانا
أعلنت بلجيكا، اليوم الخميس، السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ قرن، بعد سبعة أيام من الجهود الحثيثة لإخماد ألسنة اللهب.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب الحاكم المحلي في محمية “هاي فينز” الطبيعية قوله: إن الحريق أصبح تحت السيطرة في هذه المرحلة، ومن غير المتوقع اتساع رقعته مجدداً.
واتسع الحريق، الذي أتى على مساحات شاسعة من الأراضي وأشجار الصنوبر، ليغطي مساحة تناهز ثلاثة آلاف هكتار، قبل أن يتمكن المئات من عناصر الإطفاء من الحدّ من انتشاره.
وشاركت سبع طائرات إطفاء من ألمانيا والنرويج والسويد في عمليات إخماد النيران داخل وحول محيط الحريق، حيث لا تزال درجات حرارة الأرض مرتفعة.
وحذّر مسؤولون من أنّ الأمر سيستغرق أسابيع أو أشهراً لترطيب المنطقة وإغراقها بالمياه لمنع اندلاع النيران مجدداً، بعد السيطرة على الحريق.
وكانت حرائق غابات مدمرة اجتاحت أوروبا منذ أسابيع تؤججها ظروف الجفاف وصيف حار غير مسبوق، وتكافح كل من فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا أيضاً حرائق كبيرة.