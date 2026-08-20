السيطرة على أكبر حريق غابات في بلجيكا

بروكسل-سانا

أعلنت بلجيكا، اليوم الخميس، السيطرة على أكبر حريق غابات تشهده البلاد منذ قرن، بعد سبعة أيام من الجهود الحثيثة لإخماد ‏ألسنة اللهب.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب الحاكم المحلي في محمية “هاي فينز” الطبيعية قوله: إن الحريق أصبح تحت السيطرة في ‏هذه المرحلة، ومن غير المتوقع اتساع رقعته مجدداً.‏

واتسع الحريق، الذي أتى على مساحات شاسعة من الأراضي وأشجار الصنوبر، ليغطي مساحة تناهز ثلاثة آلاف هكتار، قبل أن ‏يتمكن المئات من عناصر الإطفاء من الحدّ من انتشاره.‏

وشاركت سبع طائرات إطفاء من ألمانيا والنرويج والسويد في عمليات إخماد النيران داخل وحول محيط الحريق، حيث لا تزال ‏درجات حرارة الأرض مرتفعة.‏

وحذّر مسؤولون من أنّ الأمر سيستغرق أسابيع أو أشهراً لترطيب المنطقة وإغراقها بالمياه لمنع اندلاع النيران مجدداً، ‌‏بعد السيطرة على الحريق.

وكانت حرائق غابات مدمرة ‏اجتاحت أوروبا منذ أسابيع تؤججها ظروف الجفاف وصيف حار غير مسبوق، وتكافح كل من ‏فرنسا واليونان والبرتغال وإسبانيا أيضاً حرائق كبيرة.‏