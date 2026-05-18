أبو الفنون يعود إلى حمص مع انطلاق مهرجانها المسرحي الأول بعد التحرير

انطلق مهرجان حمص المسرحي الأول بعد التحرير على مسرح قصر الثقافة اليوم الأحد، وسط حضور نخبوي وجماهيري، بتنظيم مشترك بين مديرية ثقافة حمص وجمعية “إنجي” الخيرية.



وافتُتحت عروض المهرجان بمونودراما “سيد الخشبة” من إخراج وتمثيل الفنان زيناتي قدسية، ونص مشترك مع الكاتب البحريني يوسف الحمدان، حيث يقدّم العمل حكاية فنان مُسنّ تعرّض للتهميش والإهمال من الجهات المعنية برعاية الفنانين.

تجسيد للواقع وإحياء للإرث المسرحي

وأكد مديرُ ثقافة حمص محمود جرمشلي في تصريح لـ سانا، أن إقامة المهرجان تأتي إيماناً بأهمية المسرح ودوره في مواكبة الواقع والأحداث منذ بدء الثورة حتى الانتصار، مشيراً إلى مشاركة فرق مسرحية من مختلف المحافظات بعروض تُقدَّم للمرة الأولى في حمص، ومشدداً على ضرورة الارتقاء بالمسرح بوصفه مساحة للتعبير الثقافي والإنساني.



من جهته، قال مديرُ مهرجان حمص المسرحي عبد الكريم عمرين: إن المهرجان يشكّل “تقليداً من تقاليد مدينة حمص” التي تمتلك تاريخاً مسرحياً عريقاً، مبيناً أن العروض المشاركة تركز على المضامين الإنسانية التي يسعى المسرح إلى إيصالها في مختلف أنحاء العالم.



وأشار عمرين إلى أن إدارة المهرجان تعمل على الاستمرار في هذا المشروع الثقافي “ليتبلور المسرح ويقدّم ما هو مفيد ويعكس الحياة الجديدة في سوريا بعد التحرير”.

“سيد الخشبة”.. خطاب رمزي يفكك بنية المستبد والقمع

وعن العرض الافتتاحي، أوضح مخرج وممثل العمل زيناتي قدسية أن المسرحية تناولت فكرة المستبد والرموز المحيطة به، عبر إيحاءات ودلالات مرتبطة بالسلطة والقمع، معتمدة على خطاب رمزي يعبّر عن معاناة إنسانية.



وقال قدسية: إن العمل يطرح تساؤلات حول دور المؤسسات المعنية برعاية الفنانين الكبار في السن، ومدى اعتراف الجيل الجديد بإنجازاتهم، مبيناً أن الشخصية المسرحية جاءت “لتقول وثيقة للتاريخ أمام الجمهور، خلال ساعة واحدة يبوح فيها بكل ما آلمه في حياته”.



ويتضمن المهرجان عروضاً مسرحية تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، بمشاركة فرق من محافظات حماة وطرطوس وإدلب، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء النشاط الثقافي والفني وتعزيز حضور المسرح بوصفه منبراً للتعبير عن قضايا المجتمع.

