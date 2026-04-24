معرض كتاب الطفل يعزز علاقة الأطفال بالكتاب عبر بيئة تفاعلية متكاملة

دمشق-سانا

في تنظيمٍ مدروس يجمع بين البعد الثقافي والرؤية التربوية، جاء معرض كتاب الطفل كمساحة مهيأة لتلبية اهتمامات الأطفال واحتياجاتهم، عبر بيئة تفاعلية متكاملة دمجت بين التعلم والمتعة، ضمن إطار بصري وتنظيمي جاذب.

بيئة تفاعلية لتعزيز علاقة الأطفال بالكتاب

في هذا الصدد، أكد مدير معرض كتاب الطفل علي عبد الرحيم في تصريحٍ لمراسلة سانا، أن تنظيم المعرض جاء انطلاقاً من فكرة أساسية تقوم على تعزيز علاقة الطفل بالكتاب، عبر تخصيص فضاء مستقل يقدم المعرفة والمتعة داخل المكتبة الوطنية السورية، بهدف إعادة جذب الجمهور الصغير إلى هذا الصرح الثقافي، ولا سيما بعد توسيع إمكانية دخوله لتشمل مختلف الفئات العمرية.

وأوضح أن الأجنحة في المعرض صُممت بطريقة تراعي الجاذبية البصرية للطفل، واستثمار أكبر قدر من المساحة، وذلك من خلال استخدام الألوان الجذابة والصور المتحركة والوسائل التفاعلية والديكورات الحيوية، فضلاً عن تنفيذ أنشطة يومية متنوعة، ومسرحيات ومسابقات وفعاليات تعليمية، بمشاركة أكثر من 30 دار نشر، ما يمنح الزائر الصغير جولة ثقافية متكاملة ترافقه منذ لحظة دخوله لحين خروجه.

معوقات التنظيم

وأشار عبد الرحيم إلى أن التحديات التنظيمية التي واجهت تنظيم المعرض كانت روتينية ضمن الإطار المعتاد لأي فعالية مماثلة، وتم التعامل معها عبر خطط بديلة وفِرق عمل متعددة عززت من مرونة التنفيذ، لافتاً إلى أن نجاح المعرض اعتمد بشكل أساسي على روح التعاون بين المنظمين والمشرفين والمتطوعين من المكتبة الوطنية السورية ووزارة الثقافة، وهم يعملون لإرشاد الزوار ومساعدتهم وخاصةً بوجود أدراج عدة بين الأجنحة.

وشدد عبد الرحيم على اتخاذ إجراءات السلامة داخل المعرض عبر حضور الجهات المعنية بالحالات الطارئة، وهي الإسعاف والهلال الأحمر، ومن وزارتي الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية بهدف ضمان سلامة الزوار وأطفالهم.

طموحات مستقبلية

ولفت عبد الرحيم إلى أن الطموح المستقبلي يتمثل في إنشاء جناح دائم للأطفال داخل المكتبة الوطنية السورية، يكون بمثابة مكتبة مصغرة مصممة خصيصاً لتلائم احتياجات الطفل وتحبّبه أكثر بعالم القراءة، حتى من ناحية تصميم نوع الرفوف لتستميل الطفل بشكل جميل.

وأكد أن المكتبة بصدد التحول الرقمي وإدخال الذكاء الاصطناعي والألعاب الافتراضية إليها بعد تنظيم قاعدة بيانات قوية، وتأسيس البنية التحتية السليمة المطلوبة لذلك، لمواكبة أحدث المكتبات العالمية.

يُشار إلى أن معرض كتاب الطفل مستمر في فتح أبوابه لغاية يوم الأحد القادم.