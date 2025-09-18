وزير الثقافة السوري يزور عفرين في حلب للاطلاع على الحراك الثقافي والمجتمعي فيها

حلب-سانا

زار وزير الثقافة محمد ياسين الصالح منطقة عفرين بمحافظة حلب، وذلك للاطلاع على الحراك الثقافي والمجتمعي في المنطقة، وتأمين سبل نهوضه بمشاركة جميع المكونات.

وفي تصريح لـ سانا، أكد الوزير الصالح أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على روابط الدم والتضحيات المشتركة التي تجمع أبناء سوريا في سبيل تحرير الوطن، وتعزيز الروابط الأخوية والتاريخية ضمن سياق وطني واحد.

وأشار الصالح إلى أن الزيارة تحمل رسالة لكل السوريين، وخاصة أبناء منطقة عفرين من العرب والكرد، مفادها أنهم إخوَة ويعملون معاً لدفع الحركة الثقافية والارتقاء بالمشهد الوطني، وأن مستقبل سوريا واحد يربط أبناءها بثقافتها الجامعة.

من جانبه، أشار صالح الفارس، المسؤول الإعلامي لإدارة منطقة عفرين، إلى أن الزيارة جسدت صورة وطنية متكاملة، تعبّر عن حُسن استقبال المنطقة للسوريين من مختلف المحافظات، ومشاركتهم معاناتهم وتضحياتهم جراء جرائم النظام البائد.

وفيما يتعلق بالمشاركات الثقافية، أوضحت الفنانة لابا إيبو أن منطقة عفرين شهدت فعاليات ثقافية نشطة في مختلف المجالات الفنية، محملة برسالة الوفاء لسوريا الوطن الذي يحتضن تنوع مكونات النسيج الاجتماعي ويعبّر عن هويته الثقافية الجامعة.

شارك في الجولة فعاليات ثقافية وأهلية تعمل على حفظ التراث المادي وغير المادي لأبناء المنطقة والمهجرين إليها من مختلف المناطق السورية.