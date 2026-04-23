ثقافة دير الزور تطلق مسابقة للنصوص المسرحية

دير الزور-سانا

أعلنت مديرية الثقافة في محافظة دير الزور عن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل ثلاثة نصوص مسرحية، في إطار خطتها لإعادة تنشيط العمل الثقافي والفني في المحافظة، وتعزيز حضور المسرح بوصفه أحد أدوات التعبير الإبداعي في المجتمع.

جوائز لتحفيز الإبداع المسرحي

وحددت المديرية جوائز المسابقة بثلاثة مراكز، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 30 ألف ليرة سورية /جديدة/، والثانية 20 ألف ليرة، فيما خُصصت 10 آلاف للجائزة الثالثة، بهدف تشجيع الكتّاب والمبدعين على تقديم نصوص مسرحية تعكس الواقع، وتواكب الاهتمامات الثقافية والفكرية.

وبيّنت المديرية أن هذه المسابقة تأتي ضمن خطوات عملية لإعادة تفعيل مديرية الثقافة والمراكز الثقافية في دير الزور، بما يسهم في دعم الطاقات الإبداعية المحلية، ولا سيما في مجال الكتابة المسرحية، وفتح المجال أمام المواهب الشابة لإبراز إنتاجها الأدبي والفني.

الثقافة مسؤولية مجتمعية

وفي تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، أكد مدير الثقافة في دير الزور خليل الأسود أن إطلاق هذه المسابقة يهدف إلى تعزيز دور الثقافة بوصفها ركيزة أساسية في خدمة المجتمع وتطويره، من خلال دعم الفنون والآداب، وتشجيع إنتاج أعمال ثقافية ترتبط بقضايا الناس وهمومهم.

وأضاف الأسود: إن المسرح يمثل مساحة مهمة للتعبير الإنساني والفكري، مشيراً إلى أن المديرية تعمل على إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي ضمن رؤية ثقافية شاملة.

ودعا مدير الثقافة الكتّاب والمهتمين بالمجال المسرحي إلى المشاركة في المسابقة، لافتاً إلى أن شروط التقديم وآلية التحكيم سيتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية لمديرية الثقافة في دير الزور خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود المؤسسات الثقافية في دير الزور لإعادة تنشيط الحراك الثقافي والفني بعد سنوات من التراجع في الفترة الماضية، عبر إطلاق فعاليات ومسابقات تسهم في دعم الإبداع، وإتاحة المجال أمام الطاقات الشابة للمشاركة في إنتاج ثقافي يعكس الهوية المجتمعية، ويعزز دور الثقافة في التنمية الفكرية والاجتماعية.