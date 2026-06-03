توزيع 1200 سلة غذائية على أسر الشهداء في القنيطرة

القنيطرة-سانا

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات “IHH”، بالتعاون مع محافظة القنيطرة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة اليوم الأربعاء، 1200 سلة غذائية على أسر الشهداء في المحافظة، بهدف دعمهم، والتخفيف من الأعباء المعيشية.

وأوضح المتطوع في هيئة الإغاثة يونس بوزتاش في تصريح لمراسل سانا، أن الهيئة بدأت عملها في محافظة القنيطرة منذ التحرير، بهدف تقديم الدعم والمساعدة لعائلات الشهداء والمعتقلين والجرحى، نظراً للواقع الإنساني الصعب الذي تعيشه المحافظة، وكونها من المناطق التي لا تصلها المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ.

وأشار بوزتاش إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ عدة مبادرات إغاثية وإنسانية تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن عدد أسر الشهداء في محافظة القنيطرة يبلغ نحو 2500 أسرة، فيما تم اليوم توزيع 1200 حصة غذائية على أسر الشهداء، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الأهالي والتخفيف من الأعباء المعيشية عنهم.

وتشهد محافظة القنيطرة تنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية والإغاثية من قبل منظمات دولية ومحلية، بهدف دعم الأسر المتضررة وأسر الشهداء.