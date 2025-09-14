الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 14 من أيلول 2025

الأجندة الثقافية 860x484 1 1 1 1 الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 14 من أيلول 2025

دمشق:

1 -عرض الفيلم الوثائقي الأثري “الكوم قصة عصر ما قبل التاريخ”، في مخبر قسم الآثار ببناء المدرجات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، الساعة 10.30 صباحاً.

2 – أصبوحة قصصية بعنوان “قرأت لك” تقيمها مديرية ثقافة القنيطرة في المركز الثقافي لمدينة فيق في مساكن برزة، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 –  المعرض الفني الجماعي “أنغام ريشة” في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – عرض أفلام “قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، ماما وبابا، آخر راجل في العالم”، في صالة سينما سيتي من الساعة الـ 11 صباحاً، لغاية الساعة ال 10.45 مساءً.

طرطوس:

1 – فعالية بعنوان “مسارك قرارك” لاتحاد طلبة جامعة طرطوس، الساعة  الـ 10 صباحاً.

2 – ورشة سرد قصصي للأطفال مع المشرفة منال سليم في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – جلسة بعنوان “تقنيات التعلم الفعال” للدكتورة ميسون زيادة، في فرع طرطوس لاتحاد الكتاب، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

1  ـ عرض أفلام” أسلحة، الدار، ريستارت، الشاطر، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

أسواق حلب تزدهر من جديد بعد تحرير المدينة من النظام المجرم
مشاركون في ملتقى الكتّاب السوريين: شكّل منصة مهمة للتعريف بالأسماء التي غُيبت سابقاً
وزارة الداخلية تجوب أحياء محافظة حلب لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين
حماة تستعيد دورها الثقافي بمهرجان يحتفي بالشاعر بدر الدين الحامد
اليافع كرم دلول… رسومات متميزة في البورتريه عكست الموهبة والإتقان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك