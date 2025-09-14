الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 14 من أيلول 2025

دمشق:

1 -عرض الفيلم الوثائقي الأثري “الكوم قصة عصر ما قبل التاريخ”، في مخبر قسم الآثار ببناء المدرجات في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، الساعة 10.30 صباحاً.

2 – أصبوحة قصصية بعنوان “قرأت لك” تقيمها مديرية ثقافة القنيطرة في المركز الثقافي لمدينة فيق في مساكن برزة، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – المعرض الفني الجماعي “أنغام ريشة” في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

4 – عرض أفلام “قاتل الشياطين قلعة اللانهاية، ماما وبابا، آخر راجل في العالم”، في صالة سينما سيتي من الساعة الـ 11 صباحاً، لغاية الساعة ال 10.45 مساءً.

طرطوس:

1 – فعالية بعنوان “مسارك قرارك” لاتحاد طلبة جامعة طرطوس، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – ورشة سرد قصصي للأطفال مع المشرفة منال سليم في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 – جلسة بعنوان “تقنيات التعلم الفعال” للدكتورة ميسون زيادة، في فرع طرطوس لاتحاد الكتاب، الساعة الـ 12 ظهراً.

حلب:

1 ـ عرض أفلام” أسلحة، الدار، ريستارت، الشاطر، قاتل الشياطين قلعة اللانهاية”، في سينما الزهراء، من الساعة الـ 12.45 ظهراً، لغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.