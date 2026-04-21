افتتاح معرض كتاب الطفل بعنوان “جيل يقرأ ..وطن ينهض” في المكتبة الوطنية السورية بدمشق

دمشق-سانا

افتتح وزير الثقافة محمد ياسين الصالح اليوم الثلاثاء معرض كتاب الطفل بعنوان “جيل يقرأ ..وطن ينهض” في المكتبة الوطنية السورية بدمشق.

وقال وزير الثقافة في كلمة خلال الافتتاح: نريد لطفل سوريا أن يقرأ ما يفتح له الطريق إلى الفهم لا ما يلقنه الخوف، أن يقرأ ما يربطه بأرضه وتاريخه ولغته، من غير انغلاق، وما يعرفه إلى العالم من غير ذوبان، أن يقرأ ما يوسع قلبه للاختلاف، لا ما يضيقه بالتعصب.

وبين الوزير الصالح أن كتاب الطفل حين يكون جيداً يصنع قارئاً، ويسهم في تنشئة إنسان يعرف كيف يسأل، وكيف يتخيّل، وكيف يرى في المعرفة باباً من أبواب الحرية المسؤولة، فيغدو أقدر على الإسهام في بناء وطنه

ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى الـ 26 من الشهر الجاري، أكثر من 30 دار نشر سورية متخصصة في كتب الأطفال واليافعين، كما يتضمن فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تشمل عروضاً مسرحية ومسابقات ثقافية.

يتبع…