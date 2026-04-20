المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 20 من نيسان 2026

دمشق:

1 – أمسية شعرية تشارك فيها باقة من الشاعرات، في اتحاد الكتاب العرب في أوتستراد المزة، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – عرض أفلام “الطريق إلى دمشق، مراسل حربي، بلوك 1، خديجة، شبه المنحرف، 21 آذار ، أبطال الجودو، حلم عصفور، الشرارة الأولى، حين ناداني اسمي، ضمن تظاهرة أفلام الثورة السورية”، في دار أوبرا دمشق، الساعة الـ 3 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان “الأمن الغذائي المجتمعي – المفهوم والضرورات”، يلقيها الدكتور باسل جاسم، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

4 – ورشة فن تشكيلي بعنوان “لوحات تنبض بالحياة، فن دمج الخامات المتعددة إلى اللوحة الفنية”، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – أمسية شعرية بعنوان “ما تبقى من الغياب”، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5 مساء.

6 – محاضرة بعنوان “أثر النباتات العطرية في الصحة النفسية”، تلقيها الأستاذة ماجدة سكر، في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساء.

7 – عرض أفلام “إيجي بيست، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10 مساءً.

ريف دمشق:

محاضرة بعنوان “تفسير سورة الضحى”، تقدمها الآنسة هيفاء شهاب الدين، في المركز الثقافي بقطنا، الساعة الـ 11 صباحاً.

حمص:

1 – مناقشة وتحليل رواية “الرقص مع البوم”، للكاتبة غادة السمان، في دير الآباء اليسوعيين – ببستان الديوان، الساعة الـ 4 مساءً.

2 – عرض الفيلمين العراقيين الروائيين السطح، وميسي بغداد، في دير الآباء اليسوعيين ببستان الديوان، الساعة الـ 6 مساء.

حماة:

معرض فني بعنوان” الفحم يتكلم” في المركز الثقافي بالسلمية، الساعة الـ 11 صباحاً.

إدلب:

عرض مسرحي “مونودراما” بعنوان “سيد الخشبة” للفنان زيناتي قدسية، في المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 5 مساء.

طرطوس:

ورشة قراءة تفاعلية بإشراف مريم حيدر، في مكتبة بيت الموعي بقصر الثقافة في صافيتا، الساعة الـ 2 ظهراً.

اللاذقية:

1 – ندوة ثقافية بعنوان “دور اللغة العربية في بناء الإنسان”، في قاعة الأنشطة بمقر فرع اللاذقية لاتحاد الكتاب العرب، الساعة الـ 12 ظهراً.

2 – محاضرة طبية بعنوان “التدخين وآثاره السلبية على الصحة”، تلقيها الأستاذة رفيدة الغاوي، في المركز الثقافي بالحفة، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – معرض فن تشكيلي بعنوان “قوس قزح” للفنان التشكيلي كاسر أسعد، في المركز الثقافي العربي باللاذقية، الساعة الـ 12 ظهراً.

4 – محاضرة بعنوان “تأملات في سورة العصر”، يلقيها الدكتور محمد راتب النابلسي، في مسرح المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1 – معرض الكتاب الأول لكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة حلب، بكلية الآداب قاعة الأنشطة، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 – معرض للفنانين التشكيليين والخطاطين بعنوان “حكاية خط حيث الإبداع والجمال”، في صالة اتحاد الفنانين التشكيليين، الساعة الـ 1 ظهراً.

3 – حفلة موسيقية ثقافية بعنوان “سلام من قلب حلب”، في خان خايربك في حلب، الساعة الـ 7 مساءً.

4 – عرض أفلام “دوللي، إيجي بيست، ثراش، سبونج بوب البحث عن سكوير بانتس، برشامة، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

