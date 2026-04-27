طقوس العبور لفان جينب.. رحلة معرفية لفهم البنية الثقافية والرمزية للمجتمعات

دمشق-سانا

يفتح كتاب “طقوس العبور” للمفكر الفرنسي آرنولد فان جينب، بترجمة الأكاديمي السوري الدكتور سليمان الطعّان، نافذة على فهم التحولات التي يمر بها الإنسان داخل مجتمعه، من خلال مقاربة أنثروبولوجية /علم الإنسان الثقافي/ ترى في الحياة سلسلة من الانتقالات تمتد إلى البنية الثقافية والرمزية للجماعات.

بنية تفسيرية للتحولات الاجتماعية عبر الثقافات

ينطلق الكتاب من فكرة مركزية تقوم على أن حياة الإنسان محكومة بطقوس انتقالية تتكرر في مختلف الثقافات، وتتوزع وفق نموذج ثلاثي يقوم على الانفصال عن الحالة السابقة، ثم المرور بمرحلة وسطية انتقالية، وصولاً إلى الاندماج في وضع اجتماعي جديد، وهو ما يجعل من الطقوس لغة غير مكتوبة تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع.

وتتضح أهمية هذا الإطار النظري في قدرته على قراءة الظواهر الثقافية بعيداً عن اختلاف البيئات، إذ يكشف الكتاب عن تشابهات عميقة في الممارسات الإنسانية رغم تنوع المجتمعات، مقدماً الطقوس بوصفها بنية تفسيرية لفهم التحولات الاجتماعية، وليس مجرد ممارسات تقليدية منفصلة عن السياق.

الطقوس مرآة للتحولات الاجتماعية

في هذا السياق، يروي المترجم الدكتور سليمان الطعّان في حديث لـ سانا الثقافية، مسار اهتمامه بالكتاب بوصفه امتداداً لتجربة بحثية بدأت من قراءات في تطبيق النموذج على نصوص الأدب العربي القديم، قبل أن تتوسع لتشمل مراجعات نقدية أعادت صياغة رؤيته البحثية بشكل أكثر نضجاً وموضوعية، بعد مرحلة من التجريب العلمي في بداياته.

ويشير الطعّان إلى أن الترجمة لم تكن مجرد نقل نص، بل مشروع معرفي تطلب مراجعة مصادر إثنوغرافية متعددة، وخاصة أن كثيراً من العادات التي تناولها الكتاب اندثرت مع التحولات الاجتماعية الحديثة، ما منح العمل بعداً توثيقياً إضافياً إلى جانب قيمته النظرية في الأنثروبولوجيا الثقافية.

ويستند الكتاب إلى تحليل مقارن لمجموعة واسعة من الممارسات الإنسانية، مقدماً تصوراً يرى في الطقوس بنية منظمة تعكس طريقة تفكير المجتمعات في الانتقال بين المراحل الحياتية، وهو ما يفتح، بحسب الطعّان، إمكانية لقراءة بعض البنى في الثقافة العربية، ومنها نصوص القصيدة الجاهلية التي يمكن مقاربتها عبر ثلاثية بنيوية مشابهة.

الطقوس كمرجع ثقافي في السياق العربي الحديث

يخلص العمل إلى أن فهم الطقوس لا يقتصر على وصفها، بل يتجاوز ذلك إلى تفكيك البنى الرمزية التي تنتجها المجتمعات، ما يجعل الكتاب مرجعاً تأسيسياً في دراسة الثقافة، ومرتكزاً لإعادة التفكير في العلاقة بين الإنسان ومحيطه الاجتماعي.

وتكتسب هذه الترجمة أهميتها من كونها تقدم النص في سياق عربي حديث، يتيح إعادة قراءة مفاهيم الأنثروبولوجيا الثقافية ضمن المكتبة العربية، وهو ما تسهم فيه دار نرد للنشر والتوزيع في ألمانيا، التي أصدرت العمل في طبعة أولى لعام 2026، ليكون إضافة في حقل الدراسات الثقافية والإنسانية.