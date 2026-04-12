المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 12 من نيسان 2026

دمشق:

1 – جلسة حوارية وحديث عن واقع دمشق ودور الإعلاميين بصنع التغيير ونقل صوت الحقيقة مع محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، في قاعة الأمويين بفندق الشام، الساعة الـ 3 عصراً.

2 – عرض مسرحية الأطفال “سعيد وعنيد”، لفرقة جدو أسامة، في مسرح الخيام، الساعة الـ 5 مساءً.

3 –  عرض أفلام “مستعد أم لا 2: ها أنا قادم، برشامة، مشروع هيل ماري، هوبرز”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

طرطوس:

أمسية بيانو موسيقية بعنوان هارموني لمجموعة من العازفين الأطفال واليافعين والشباب، تدريب وإشراف الأستاذة رهف حرفوش، في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 5 مساءً.

اللاذقية:

تلخيص وتعليق على كتاب “الأخلاق العربية في ديوان الحماسة” للدكتور ياسر وليد منون، في المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ6 مساءً.

حلب:

1ـ ندوة ثقافية بعنوان:”الثورة السورية المباركة.. أسبابها، نتائجها، ثمراتها”, في المركز الثقافي بالسفيرة، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – عرض الفيلم الروائي التونسي: “الرجل الذي باع ظهره”، في مساحات كراسي الإبداعية، في حي شهبا الجديدة، الساعة الـ 7 مساءً.

3 – عرض أفلام “دوللي، السلم والثعبان، العودة لسايلنت هيل، زوتوبيا 2، برشامة”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

