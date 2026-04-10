ورشة تدريبية في اتحاد الكتاب العرب بعنوان “كيف أسرد قصة أجمل”

دمشق-سانا

أعلنت مديرية التدريب ورعاية الشباب في اتحاد الكتاب العرب “تدوين”، فتح باب التسجيل في الورشة التدريبية الثانية في مجال كتابة القصة القصيرة، تحت عنوان “كيف أسرد قصة أجمل”.

وتتناول الندوة، التي تنطلق في الـ 27 من نيسان الجاري، على مدى أربعة أيام، محاور تتعلق بطرائق الكتابة، والتمييز بين الأجناس الأدبية وتلاقحها، إضافة إلى عناصر القصة وخطوات بنائها الفني، مع تطبيقات عملية تتضمن تحليل قصتين ناجحتين وثالثة غير ناجحة.

ووفقاً لموقع اتحاد الكتاب العرب، ستتطرق الورشة التي يشرف عليها القاص والروائي أيمن الحسن، إلى القصة القصيرة جداً، بوصفها نوعاً سردياً حديثاً يتميز بالإيجاز الشديد والتكثيف والمفارقة، كما تتضمن جلسات تفاعلية من سؤال وجواب، إلى جانب جلسات تطبيقية لقراءة نتاجات المتدربين وإبداء الآراء حولها.

وتستهدف الورشة جيل الشباب، حيث ستسهم في صقل موهبة الكتابة لديهم، وتعليمهم تقنيات بناء الشخصيات والحبكة، وتعزيز قدرتهم على التعبير عن الذات والتفكير النقدي.

وتركز الورشة على اكتشاف الكاتب عبر رصد موهبته الفطرية، وإظهار قدرته على التعبير، وشغفه بالقراءة، وصقله عبر التعليم والتدريب على تقنيات الكتابة الإبداعية وتوفير البيئة المحفزة للإبداع.

يذكر أن الورشة تمثل خطوة مهمة في دعم المواهب الشابة وتنمية مهاراتهم السردية، عبر تزويدهم بالأدوات الفنية والتقنيات الإبداعية اللازمة لكتابة قصة متميزة، ما يسهم في إثراء المشهد الثقافي وتعزيز حضور الأدب لدى الجيل الجديد.