يرسم الحرية بيدين… عليّ حمرة من صحافة الأرقام إلى كاريكاتير المواجهة

دمشق-سانا

يمسك القلم بيد، ويواجه العالم بالأخرى، هكذا يختصر الصحفي والرسام السوري عليّ حمرة مسيرته التي لم تكن مجرد انتقال مهني من الصحافة الاقتصادية إلى الكاريكاتير، بل تحوّلت إلى رحلة بحث عن الحقيقة في زمن تتنازع فيه الروايات، ومن دمشق إلى باريس، ظلّت الريشة وسيلته الأكثر صدقاً لقول ما لا يُقال.

مسيرة مهنية في الصحافة الاقتصادية والعمل الإعلامي

بعد تخرّجه من قسم الصحافة في جامعة دمشق عام 1996، بدأ مسيرته المهنية ضمن مؤسسات إعلامية سورية، حيث عمل في مجال الصحافة الاقتصادية، قبل أن يتدرج في عدد من المهام التحريرية داخل أقسام الاقتصاد، مساهماً في إنتاج مواد صحفية تناولت الشأن الاقتصادي المحلي بمتابعة ميدانية وتحليل مهني.

كما شغل لاحقاً مواقع تحريرية متقدمة في عدد من وسائل الإعلام السورية، وتولى مسؤوليات إشرافية في أقسام اقتصادية، إلى جانب مشاركته في تطوير المحتوى البصري والإخراجي التلفزيوني، ما أتاح له الجمع بين العمل الصحفي والتصميم ضمن تجربة مهنية امتدت لسنوات داخل المشهد الإعلامي المحلي.

من المغادرة إلى المواجهة… الكاريكاتير كصوت بديل

مع اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، قرر حمرة مغادرة مساره المهني التقليدي، وفي عام 2012، ترك العمل في الإعلام الرسمي والخاص، مشيراً إلى ما وصفه بتزييف الحقائق، ليغادر سوريا متجهاً إلى مصر، حيث بدأ مرحلة جديدة في الإعلام المستقل.

هناك، تعاون مع موقع “أورينت نت”، وأسس صفحة خاصة بالكاريكاتير، قدّم من خلالها رسوماً عبّرت عن الواقع السوري بلغة بصرية مكثفة، ولم يعد الرسم مجرد مرافقة للنص، بل أصبح النص نفسه.

وفي هذا السياق يقول حمرة في تصريح لمراسل سانا: “إن الكاريكاتير يتفوق بقدرته على اختزال الفكرة وإيصالها مباشرة إلى المتلقي”، مضيفاً: “خطوط بسيطة قادرة على ترسيخ الفكرة في الذاكرة أكثر من صفحات مطوّلة من النصوص”.

هذا التحوّل لم يكن تقنياً فقط، بل كان موقفاً، إذ اختار أن يعبّر بالصورة حين ضاقت المساحات بالكلمة.

في فرنسا… تثبيت الحضور وإعادة تعريف الذات

لاحقاً، انتقل حمرة إلى فرنسا، حيث واجه تحديات اللغة والاندماج، لكنه استطاع تدريجياً أن يثبت حضوره الفني، حيث شارك في مهرجانات ومعارض دولية، وعمل مع وسائل إعلام فرنسية، من بينها تلفزيون “فرانس 3”.

إلى جانب ذلك، قام بتدريس الكاريكاتير وفن المانغا في مراكز ثقافية، وقدم محاضرات في المدارس الفرنسية بين عامي 2017 و2025، تناولت علاقة الإعلام بحرية التعبير، وهي الفكرة التي بقيت محور تجربته.

وعلى مستوى الإنتاج، أصدر عام 2017 كتابه الأول باللغة الفرنسية بعنوان “سوريا وتواطؤ الجميع”، متضمناً 155 رسماً توثّق أحداثاً منذ عام 2011، مقدماً قراءة نقدية عبر الصورة، وفي عام 2021، أصدر كتاب “زمن الأزمات”، الذي تناول تداعيات جائحة كورونا وأحداثاً عالمية بلغة بصرية معاصرة.

حصل حمرة على عدة جوائز، من بينها جائزة أفضل رسم كاريكاتير صحفي في صالون لوبوان سونييه عام 2022، وجائزة نادي الصحافة بإقليم ليموزين في فرنسا عام 2017، إضافة إلى مشاركته في لجان تحكيم مسابقات فنية.

بين الريشة والهوية… حرية التعبير كخيار دائم

ما يميز تجربة علي حمرة ليس فقط تنقله بين الصحافة والرسم، بل قدرته على الحفاظ على هويته الثقافية رغم تغيّر الجغرافيا، ومن بين خصوصياته الفنية اللافتة، أنه يرسم باستخدام اليدين معاً، وهي مهارة نادرة تمنحه بعداً تعبيرياً مختلفاً.

ورغم كل التحولات، يظل موقفه واضحاً، إذ يرى أن الفن والصحافة وسيلتان للدفاع عن الحقيقة، وأن الرسم، تحديداً، يبقى من أهم مؤشرات حرية التعبير، سواء اتُّفق معه أم اختلف عليه.

وفي تجربة علي حمرة، لا تبدو الريشة أداة فنية فقط، بل وسيلة مواجهة، وبين الكلمة والصورة، اختار أن يقول ما يريد بطريقته، تاركاً خطوطه تتكفل بالباقي.