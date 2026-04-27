المفكرة الثقافية 11 المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 27 من نيسان 2026

دمشق:

1 ـ ورشة كتابة القصة القصيرة، في اتحاد الكتاب العرب بأوتستراد المزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 ـ محاضرة طبية بعنوان “القولون العصبي وعلاقته بالتغذية”، تلقيها اختصاصية التغذية عبير عماد الدين مارديني، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 11 صباحاً.

3 ـ محاضرة بعنوان “الأسرة أولاً- استراتيجيات بناء المجتمع المتماسك”، يلقيها الدكتور عزيز عابدين، في المركز الثقافي العربي بالميدان، الساعة الـ 4 عصراً.

4 ـ محاضرة تربوية بعنوان “كيف نتعامل مع قلق الامتحان لدى أبنائنا”، يلقيها الأستاذ عمر عبد الله، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 4 عصراً.

5 ـ عرض مسرحية بعنوان “حكاية أم عظيمة”، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5 مساءً.

6 ـ إضاءة على كتاب “بعض مما في جعبتي”، للكاتبة ابتسام الدالاتي، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

7 ـ محاضرة بعنوان “المنتديات الثقافية النسائية”، يقدمها الدكتور أنس تللو، في مقر المنتدى الاجتماعي، الساعة الـ 5 مساءً.

8 ـ افتتاح معرض “سوريا من الرمز إلى الحرف”، في المتحف الوطني بدمشق، الساعة الـ 5 مساءً.

9 ـ عرض أفلام “برشامة، إيجي بيست، محارب الصحراء، الماعز، مستعد أم لا 2: ها أنا قادم”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 12.15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

1 ـ افتتاح معرض للكتاب في المركز الثقافي بداريا، الساعة الـ 10 صباحاً.

2 ـ ورشة تدريبية بعنوان “المدخل إلى المحاسبة”، مع المدربة ندى عبد الله، في قصر الثقافة بدوما، الساعة الـ 12 ظهراً.

حمص:

1 ـ أمسية أدبية بعنوان “نجمة أخرى على صدر الكلام”، تتضمن توقيع المجموعة الشعرية الجديدة للشاعر حسن البعيتي، في المركز الثقافي بحمص، الساعة الـ 6 مساءً.

2 ـ عرض الفيلم الفلسطيني عيد ميلاد ليلى، في دير الآباء اليسوعيين بحي بستان الديوان في مدينة حمص، الساعة الـ 6 مساءً.

حماة:

1 ـ أمسية شعرية لأربعة من الشعراء، في فرع حماة لاتحاد الكتاب، الساعة الـ 7.15 مساءً.

2 ـ محاضرة بعنوان “ثقافة صناعة الكوادر القيادية” يقدمها الأستاذ معتصم الكيلاني، في المركز الثقافي بالسلمية، الساعة الـ 5.30 مساءً.

طرطوس:

حلقة كتاب بعنوان “عودة السنونو” لطلاب مدرسة الثورة المحدثة يقدمها الطالب جعفر صلاح”، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 10 صباحاً.

حلب:

1 ـ محاضرة بعنوان: نافذة على تاريخ سوريا الاستبدادي المعاصر، للدكتور عطية الوهيبي، في دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 5 مساءً.

2 ـ افتتاح المعرض الفني الجوال بعنوان “الزهور والسلام من حلب”، للفنانين التشكيليين عبيدة قدسي وسوزان حسين، في صالة اتحاد الفنانين التشكيليين بحلب، الساعة الـ 6 مساءً.

3 ـ  عرض أفلام “القاتل المختل، يقتل في الليل، مستر إكس، إيجي بيست، محارب الصحراء”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:30 مساءً.

