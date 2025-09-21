حملة نظافة واسعة في حمص بمشاركة المجتمع المحلي بالتزامن مع اليوم العالمي للنظافة

معرض في دمشق يوثق لافتات أهالي بلدة كفرنبل بريف إدلب أثناء الثورة السورية المباركة
إدارة العمليات العسكرية تحرر مدينة دير الزور ومطارها العسكري
وفد من الشؤون السياسية يزور كنائس عدة في حمص
اجتماع تشاوري لتطوير الخطة الوطنية للطوارئ والكوارث ونظام الإنذار المبكر
المخطط التنظيمي بين الواقع والمأمول ورشة عمل لبحث ملف الإسكان في محافظة حماة
