بروكسل تستضيف مؤتمر حماية التراث الثقافي السوري في المشهد السياسي المتغير

International conference in Brussels to protect Syrian heritage rcm5uhaxjoq95tpr55g65hmjhqohb3cpamawhm55xo بروكسل تستضيف مؤتمر حماية التراث الثقافي السوري في المشهد السياسي المتغير

بروكسل-سانا

نظمت البعثة الدائمة للمجر لدى الاتحاد الأوروبي اليوم، مؤتمراً دولياً بعنوان حماية التراث الثقافي السوري في المشهد السياسي المتغير، وذلك في مقر المفوضية الأوربية ببروكسل.

ويهدف المؤتمر إلى تحليل التطورات السياسية الراهنة وانعكاساتها على التراث، وصياغة إستراتيجيات عملية لحمايته وترميمه، وتعزيز التعاون الدولي، وذلك لوضع إطار عمل متكامل لحماية الإرث الثقافي السوري تحت مظلة الاتحاد الأوربي.

مدير عام الآثار والمتاحف أنس حج زيدان ألقى كلمة رئيسية في المؤتمر، دعا من خلالها إلى دعم حماية وتعافي التراث السوري، ضمن الإستراتيجية التي وضعتها مديرية الآثار.

شارك في الجلسات ممثلو دول الاتحاد الأوربي من إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وهنغاريا، وقبرص، واليونان، ومنظمات دولية مثل اليونسكو، ألف، البرلمان.

إبداع طلابي يتجدد في كلية الفنون الجميلة بدمشق عبر معرض “نحاتو الغد 2”
معرض فني للفنان سليم نوفل يحتفي بالحرية والإبداع
شعراء يجسدون حب الوطن في أمسية بحمص
المنتدى الاجتماعي في دمشق… ستة عقود في خدمة الثقافة السورية
خان أسعد باشا… رحلة في قلب التاريخ وعراقة العمارة الدمشقية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك