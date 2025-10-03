بروكسل تستضيف مؤتمر حماية التراث الثقافي السوري في المشهد السياسي المتغير

بروكسل-سانا

نظمت البعثة الدائمة للمجر لدى الاتحاد الأوروبي اليوم، مؤتمراً دولياً بعنوان حماية التراث الثقافي السوري في المشهد السياسي المتغير، وذلك في مقر المفوضية الأوربية ببروكسل.

ويهدف المؤتمر إلى تحليل التطورات السياسية الراهنة وانعكاساتها على التراث، وصياغة إستراتيجيات عملية لحمايته وترميمه، وتعزيز التعاون الدولي، وذلك لوضع إطار عمل متكامل لحماية الإرث الثقافي السوري تحت مظلة الاتحاد الأوربي.

مدير عام الآثار والمتاحف أنس حج زيدان ألقى كلمة رئيسية في المؤتمر، دعا من خلالها إلى دعم حماية وتعافي التراث السوري، ضمن الإستراتيجية التي وضعتها مديرية الآثار.

شارك في الجلسات ممثلو دول الاتحاد الأوربي من إيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، وهنغاريا، وقبرص، واليونان، ومنظمات دولية مثل اليونسكو، ألف، البرلمان.