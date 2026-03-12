كتاب «بصمة حرف.. سوريات يكتبن الأمل» يوثق تجارب إنسانية بنصوص أدبية

دمشق-سانا

يبرز كتاب «بصمة حرف.. سوريات يكتبن الأمل»، وهو عمل أدبي جماعي لمجموعة من الكاتبات السوريات، كتجربة إبداعية عفوية تعكس قدرة المرأة السورية على تحويل التجارب الشخصية والتحديات إلى نصوص أدبية تنبض بالأمل والتفاؤل.

نشأة عفوية من دائرة الثقة

وُلد الكتاب من لقاءات جمعت سيدات سوريات لم يكنّ يعرفن بعضهن في البداية، قبل أن تتحول تلك اللقاءات إلى مساحة آمنة لتبادل التجارب والبوح بقصص متقاربة في الألم والأمل، وقد خُصصت لكل سيدة صفحة مستقلة تضم خواطرها، ليحتفي الكتاب ببصمات نسائية متنوعة من مناطق عدة مثل الرقة والحسكة ودير الزور، ويصبح وثيقة سنوية توثق تنوع التجربة النسوية السورية.

ويفتتح الكتاب بمقولة: «أن نكتب لأن الصمت لا يتسع لنا، والقلوب حين تضيق تبحث عن وطن في كلمة صادقة»، مستلهماً حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها»، إضافة إلى حكمة الأديب إرنست همنغواي: «كل ما عليك فعله هو أن تكتب جملة واحدة صادقة».

أسلوب شعري عفوي قريب من القلب

يتسم الكتاب بأسلوب لغوي يتميز بالعفوية الشعرية، بعيداً عن القوالب التقليدية، حيث تتخذ الخواطر والتأملات القصيرة شكل بوح داخلي يعكس فوضى الحياة اليومية، وتمتزج فيه اللغة الفصحى الشفافة بلمسات عامية محلية، في جمل مكثفة تحمل صوراً رمزية معبرة، مثل: «لغة العيون ترجمة للوجع غير الكاذب» و«الندوب دروس للحب الأعمق»، وقصيدة «يا فيروز» التي تتناول ألم الأم بعد رحيل ابنها «إلى جهة النور».

الكتابة علاج وجسر للأمل

يعكس الكتاب نظرة الكاتبات إلى الكتابة بوصفها مساحة للتأمل والعلاج النفسي، حيث يتحول الألم إلى نضج ووعي، كما تبرز فيه الأمومة كمصدر قوة روحية غير مشروطة، ويغدو الأطفال رمزاً للبراءة والتجدد وترميم ما فقدته الروح، لتتداخل التجارب الشخصية مع الهمّ الإنساني العام عبر صور واستعارات عميقة.

أهمية الدور النسوي والرسالة الثقافية

يؤكد الكتاب أهمية مشاركة السيدات في إنجاز هذا العمل بوصفه نموذجاً لقدرة المرأة على التمكين الذاتي والجماعي، إذ حوّلن خواطر بسيطة وقصاصات ورقية عفوية إلى نصوص أدبية أسهمت في ترميم أرواحهن وإحياء الأمل في نفوسهن، وشجعتهن على الإبداع في بيئة داعمة تعزز التمكين الثقافي والاجتماعي للمرأة.

لمحة عن الكتاب

صدر كتاب «بصمة حرف.. سوريات يكتبن الأمل» عام 2026 عن دار العرّاب للدراسات والنشر والترجمة، في طبعة من القطع الصغير، وذلك برعاية مؤسسة تكنولوجيا المستقبل.