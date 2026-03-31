جامعة حمص تطلق أسبوعها الثقافي الطبي بمشاركة طلابية واسعة

حمص-سانا

انطلقت في جامعة حمص اليوم الثلاثاء، فعاليات الأسبوع الثقافي الطبي المتنوع، الذي تنظمه كلية العلوم الصحية بالتعاون مع الهيئة الطلابية بالجامعة، ويتضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والعلمية والفنية، التي يشارك فيها طلاب من مختلف الكليات.

وأوضح عميد كلية العلوم الصحية الدكتور صلاح غازي في تصريح لـ سانا، أن الكلية أطلقت الأسبوع الثقافي الطبي، بهدف إبراز المواهب الفنية والثقافية لدى طلابها، إلى جانب اختصاصهم الطبي، مؤكداً أن الكلية تضم العديد من الطلبة الموهوبين في مجالات مختلفة، يمتلكون طاقات إبداعية وفنية متنوعة تحتاج للدعم والرعاية.

وتضمن اليوم الأول افتتاح معرض فني إلى جانب محاضرة بعنوان “فن التحدث أمام الجمهور”، تناول فيها عبد الله سفور المختص بالموارد البشرية أبرز أساسيات التحدث أمام الجمهور، كالمهارة وبناء الثقة، وكيفية التحضير وتنظيم الأفكار، وصولاً إلى تقنيات الإلقاء الفعّال باستخدام نبرة الصوت ولغة الجسد وأساليب استخدام الوسائل البصرية.

وبيّن باسل نيصافي، منسق ومشارك في المعرض في تصريح لـ سانا، أن المعرض يضم نحو 100 عمل فني متنوع، يشمل لوحات من فن الماندالا والخط العربي والبورتريه والعمارة والفن الرقمي، بمشاركة طلاب من مختلف الكليات، مشيراً إلى مشاركته الشخصية بمجموعة من الأعمال في مجال الفن الرقمي.

بدورها، قالت إليانا حنا، إحدى المشاركات في المعرض: إنها قدمت مجموعة من الأعمال التي يغلب عليها فن العمارة، إضافة إلى لوحات تحمل رسائل فكرية، من بينها أعمال تتناول العلاقة بين القلب والعقل، مؤكدةً أن هذه مشاركتها الأولى في معرض فني، وتشكل فرصة مهمة لعرض أعمالها أمام الجمهور.

من جهته، أشار وائل الرفاعي، مشارك في المعرض، إلى أن مشاركته تضمنت لوحتين بخط الثلث، تحملان رسائل إنسانية، إلى جانب ثلاث لوحات بورتريه، مؤكداً أن المعرض يمثل فرصة مهمة للشباب للظهور أمام الجمهور، وخطوة تشجيعية للاستمرار في ممارسة الفن وتطوير مهاراتهم.

وتستمر فعاليات الأسبوع الثقافي الطبي ثلاثة أيام، ويشمل محاضرات وأنشطة متنوعة، إلى جانب المعرض الفني الذي يستقبل الزوار في المجمع الطبي بالجامعة يومياً من الساعة الـ11 صباحاً وحتى الـ 1 ظهراً، وذلك في إطار سعي الكلية إلى تعزيز الحضور الثقافي والفني لطلابها إلى جانب نشاطهم الأكاديمي.