مسير طلابي في حمص لإحياء سنة التكبير في خير أيام الدنيا

حمص-سانا



نظّمت دائرة الحلقات القرآنية التربوية في مديرية أوقاف حمص بالتعاون مع مركز سبيل الرشاد مسيراً طلابياً لإحياء سنة التكبير في خير أيام الدنيا، وذلك عقب صلاة العصر اليوم الإثنين، بمشاركة طلاب الحلقات القرآنية من مختلف أحياء المدينة.



وانطلق المسير من مسجد الحسامي في شارع الدبلان مروراً بالساعة الجديدة، قبل أن يعود المشاركون إلى نقطة الانطلاق، وسط أجواء إيمانية وتفاعل لافت من الأهالي ورواد الأسواق.



وأوضح رئيس دائرة الحلقات القرآنية التربوية في مديرية أوقاف حمص، عمار جبنة، في تصريح لـ سانا، أن هذه الأيام تُعد من أحب الأيام إلى الله للعمل الصالح، مبيناً أن تنظيم المسير يأتي “إيماناً بنهج وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحياءً لسنة التكبير التي غابت طويلًا في عهد النظام البائد”.



وأضاف: إن الهدف من النشاط هو “تذكير المجتمع بفضل هذه السنة في العشر من ذي الحجة، وتعزيز حضورها في الوعي الديني لدى الناشئة”.



بدوره، أوضح مسؤول إدارة المشاريع في مركز سبيل الرشاد، حسن محمد الخالد حسحس، أن المسير استهدف طلاب الحلقات القرآنية من عمر ٨ إلى ١٢ عاماً، مشيراً إلى أن “إحياء التكبير والتهليل والتحميد في هذه الأيام المباركة هو اقتداء بعمل الصحابيين الجليلين عبد الله بن عمر وأبي هريرة اللذين كانا يكبّران في الأسواق”.



ولفت مراد الخواجة الحداد، أحد المشاركين في المسير، إلى أن ما دفعه للمشاركة هو “عِظَم فضل التكبير في الأيام الفضيلة”، مضيفاً إنه شعر بالراحة والطمأنينة أثناء التكبير واتباع السنة النبوية في هذا النشاط الميداني.



ويهدف المسير إلى تعزيز هوية الشاب المسلم وربطه بدينه، وإحياء سنة التكبير في الأماكن العامة، ونشر الأجواء الإيمانية في المدينة خلال العشر من ذي الحجة.