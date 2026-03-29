المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 29 من آذار 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: “أهمية التفكير السريري للمعالجين الفيزيائيين”، للمعالج الفيزيائي الدكتور فراس صالح، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 2.30 ظهراً.

2 – العرض المسرحي قلعة من ورق، في استديو أسعد فضة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – ندوة بعنوان “دمشق بين الماضي والحاضر”، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

4- محاضرة بعنوان: “الإنشاد الديني في دمشق”، للباحث أحمد بوبس، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – محاضرة بعنوان: “تأسيس الشركات التجارية وفق القانون السوري”، للدكتورة المحامية رؤى ديب، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

6 – عرض أفلام: “هوبرز، وبرشامة، ومشروع هيل ماري”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

محاضرة بعنوان: “سكينة الروح وقديسة البشر”، تقدمها الدكتورة سلسبيل أمين، في المركز الثقافي بقطنا، الساعة الـ 3 ظهراً.

درعا:

أمسية شعرية بمناسبة ذكرى الثورة السورية، في المركز الثقافي بالصنمين، الساعة الـ 11.30 صباحاً.

حماة:

انطلاق “ملتقى الشاعر عبد الوهاب الشيخ خليل الشعري”، في مقر فرع اتحاد الكتاب بمدينة حماة، الساعة الـ 12 ظهراً.

طرطوس:

ورشة مطالعة للأطفال في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 2 ظهراً.

اللاذقية:

عرض مسرحية “كل عام وأنتم بخير”، على مسرح المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1- ندوة حوارية بعنوان “المونودراما بين التأليف والإخراج”، للكاتب جوان جان، مدير الجلسة الدكتور حازم حداد، في قاعة عمر أبو ريشة بدار الكتب الوطنية، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان: “رسالة لك” للمحامي توفيق البستاني، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – عرض مسرحية “قيد الحبر”، ضمن مهرجان المونودراما المسرحي، على مسرح دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – عرض أفلام: ” لا تدخل، وسكريم 7، وبرشامة، وهوبرز”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9 مساءً.