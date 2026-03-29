المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 29 من آذار 2026

دمشق:

1 – محاضرة بعنوان: “أهمية التفكير السريري للمعالجين الفيزيائيين”، للمعالج الفيزيائي الدكتور فراس صالح، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 2.30 ظهراً.

2 – العرض المسرحي قلعة من ورق، في استديو أسعد فضة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – ندوة بعنوان “دمشق بين الماضي والحاضر”، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 5 مساءً.

4- محاضرة بعنوان: “الإنشاد الديني في دمشق”، للباحث أحمد بوبس، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 5 مساءً.

5 – محاضرة بعنوان: “تأسيس الشركات التجارية وفق القانون السوري”، للدكتورة المحامية رؤى ديب، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساءً.

6 – عرض أفلام: “هوبرز، وبرشامة، ومشروع هيل ماري”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 2 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 10.30 مساءً.

ريف دمشق:

محاضرة بعنوان: “سكينة الروح وقديسة البشر”، تقدمها الدكتورة سلسبيل أمين، في المركز الثقافي بقطنا، الساعة الـ 3 ظهراً.

درعا:

  • أمسية شعرية بمناسبة ذكرى الثورة السورية، في المركز الثقافي بالصنمين، الساعة الـ 11.30 صباحاً.

حماة:

  • انطلاق “ملتقى الشاعر عبد الوهاب الشيخ خليل الشعري”، في مقر فرع اتحاد الكتاب بمدينة حماة، الساعة الـ 12 ظهراً.

طرطوس:

  • ورشة مطالعة للأطفال في المركز الثقافي بطرطوس، الساعة الـ 2 ظهراً.

اللاذقية:

  • عرض مسرحية “كل عام وأنتم بخير”، على مسرح المركز الثقافي باللاذقية، الساعة الـ 6 مساءً.

حلب:

1- ندوة حوارية بعنوان “المونودراما بين التأليف والإخراج”، للكاتب جوان جان، مدير الجلسة الدكتور حازم حداد، في قاعة عمر أبو ريشة بدار الكتب الوطنية، الساعة الـ 1 ظهراً.

2 – محاضرة بعنوان: “رسالة لك” للمحامي توفيق البستاني، في المركز الثقافي بالعزيزية، الساعة الـ 4 عصراً.

3 – عرض مسرحية “قيد الحبر”، ضمن مهرجان المونودراما المسرحي، على مسرح دار الكتب الوطنية، الساعة الـ 6 مساءً.

4 – عرض أفلام: ” لا تدخل، وسكريم 7، وبرشامة، وهوبرز”، في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 1 ظهراً، ولغاية الساعة الـ 9 مساءً.

معرض الذاكرة الإبداعية للثورة السورية في متحف حلب الوطني
رواق بصري في مدخل معرض دمشق للكتاب… رحلة عبر الذاكرة الثقافية من أوغاريت إلى انتصار الكلمة
التجارة الداخلية تطلق الهوية البصرية لآليات مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء
الداخلية السورية: ضبط صواريخ مضادة للطيران بمدينة البوكمال في دير الزور معدة للتهريب
رؤية سورية في صون الحرف التقليدية عربياً وتوحيد آليات حصر التراث اللامادي
