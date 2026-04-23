توسيع خدمة “غير محكوم” لتشمل مكاتب جديدة في محافظات عدة

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد توسيع نطاق تقديم خدمة إصدار وثيقة خلاصة السجل العدلي “غير محكوم “، ليشمل مكاتب بريدية جديدة في عدد من المحافظات.

ويشمل التوسع، وفق بيان تلقت سانا نسخة منه الخميس، المكاتب البريدية الآتية:

-محافظة دمشق: مبنى وزارة التعليم العالي – جامعة دمشق- المدينة الجامعية.

-محافظة اللاذقية: الصالة المركزية للمديرية البريد – جبلة- جامعة اللاذقية- الحفة.

-محافظة القنيطرة: مبنى مديرية البريد.

-محافظة دير الزور: مبنى مديرية البريد – الميادين- البوكمال.

-محافظة ريف دمشق: الصالة المركزية لمديرية البريد (ضاحية الشام)- دوما – سعسع – جيرود- القطيفة – النبك- الضمير.

-محافظة حمص: الصالة المركزية في مديرية البريد- الرستن تدمر-تلكلخ – الجامعة – جب الجراح- القصر العدلي.

-محافظة حلب: الحمدانية – الأشرفية – إعزاز – الباب – عفرين- منبج القصر العدلي- الجامعة – دارة عزة.

“خطط مستمرة لتوسيع نطاق الخدمة”

وبينت المؤسسة أن هذا التوسع يأتي في إطار سعيها الدائم إلى تعزيز التشبيك مع الجهات الحكومية، وبالتنسيق والتعاون مع -وزارة الداخلية إدارة المباحث الجنائية- والاستفادة من انتشارها الجغرافي لتقريب الخدمات من المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.

وأشارت المؤسسة إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن توسع جديد في المحافظات.

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في الـ 29 من شهر آذار الماضي، استئناف تقديم خدمة خلاصة السجل العدلي “وثيقة غير محكوم” في الصالة المركزية في ساحة الحجاز بدمشق وفي محافظة حلب مديرية بريد الجميلية، ومحافظة إدلب مكاتب بريد هنانو والثورة والجامعة.