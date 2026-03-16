الكلمة والصوت والصورة… ذاكرة السوريين في زمن الثورة

على امتداد المدن والبلدات السورية التي شهدت الحراك الشعبي منذ عام 2011، تداخلت الكلمة والصوت والصورة لتشكّل معاً أرشيفاً واسعاً يحفظ ملامح الثورة في دوما والغوطة الشرقية، وحمص، وإدلب، وحلب، واللاذقية، ودرعا، حيث تحوّل الإبداع الشعبي والمهني إلى وسيلة لتوثيق التجربة الإنسانية في أكثر مراحلها حساسية، معبّراً عن تطلعات السوريين وآلامهم وآمالهم.

المشهد الشعري وثق الثورة

وجد الشعراء في المناطق الثائرة أنفسهم أمام واقع جديد مفتوح على الفقد والتهجير والاعتقال، لتغدو القصيدة مساحة لتسجيل اليوميات القاسية التي عاشها السوريون، حيث «تسللت موضوعات الفقد والتهجير والاعتقال والمنفى إلى النسيج الشعري»، ودخلت مفردات جديدة تعكس ما شهدته المدن التي كانت في قلب الحدث.

ورأى عدد من الشعراء في حديث لـ سانا بمناسبة ذكرى الثورة أن القصيدة أصبحت محاولة لفهم ما يجري، وتعبيراً عن قيم الحرية والكرامة، وحفظاً للذاكرة الإنسانية بلغة فنية بعيدة عن المباشرة.

كما أوضحوا أن الشعر قبل الثورة كان يميل إلى التركيز على التجربة الذاتية، والرؤية الفردية، إلا أن التحولات التي شهدها المجتمع دفعت الشعراء إلى الاقتراب أكثر من قضايا الناس، وتفاصيل حياتهم اليومية.

هتافات وأناشيد الثورة السورية… حين أصبح الصوت ذاكرة

وفي الساحات التي امتلأت بالمتظاهرين في حمص ودرعا وإدلب ودوما، ارتفعت الهتافات والأناشيد لتشكل صوتاً جماعياً عبّر عن تطلعات الناس من «يا الله ما لنا غيرك يا الله» إلى «الشعب يريد إسقاط النظام»، وصولاً إلى الأناشيد التي أطلقها منشدون مثل عبد الباسط الساروت في حمص وإبراهيم قاشوش في حماة، لتغدو جزءاً من الذاكرة الصوتية للثورة، وقد أسهمت هذه الأهازيج في تعزيز التضامن ورفع المعنويات، وتحوّلت إلى أرشيف فني يعكس نبض الشارع السوري.

الصحفيون في الميدان… كاميرات توثّق الحقيقة تحت القصف

وفي قلب الميدان، كان الصحفيون السوريون يعملون في ظروف بالغة الخطورة لتوثيق ما يجري في دوما والغوطة الشرقية، وجوبر، وحرستا، وحلب، واللاذقية، ودرعا، فقد تحولت الكاميرا إلى وسيلة لحفظ الحقيقة رغم القصف والاعتقال، كما يروي إعلاميون، مثل ياسر الفوال الذي وثّق الهجوم الكيميائي في الغوطة، وبراء عثمان الذي بدأ عمله من مظاهرات دمشق ودرعا، وإبراهيم الخطيب الذي غطى حصار حلب وعمليات التهجير، وهيثم العك الذي واجه ضغوطاً واعتقالات طالت أفراد عائلته في اللاذقية.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فإن استهداف الصحفيين جاء ضمن سياسة هدفت إلى السيطرة على تدفق المعلومات.

ويوضح مدير الشبكة فضل عبد الغني لـ سانا، أن النظام البائد فرض قبل عام 2011 سيطرة شبه كاملة على وسائل الإعلام، ثم سعى بعد اندلاع الثورة إلى إغلاق البلاد أمام الصحافة الدولية المستقلة، ما خلق فراغاً معلوماتياً كبيراً، هذا الفراغ ملأه ما أصبح يعرف بـ “المواطن الصحفي”، الذي استخدم الهواتف المحمولة ومنصات التواصل لنقل الصور والمعلومات من مناطق المظاهرات، لكنه أصبح هدفاً مباشراً للأجهزة الأمنية.

أرقام توثق الثمن الباهظ

وتشير إحصاءات الشبكة إلى مقتل 559 إعلامياً على يد قوات النظام البائد بين آذار 2011 وكانون الأول 2024، بينهم 47 صحفياً قضوا تحت التعذيب، و24 صحفياً قتلوا على يد حلفاء النظام، وكان عام 2013 الأكثر دموية بنسبة 25% من إجمالي الوفيات، يليه عام 2012 بنسبة 18% ثم 2014 بنسبة 16%، كما وثقت الشبكة 1047 حالة اعتقال أو اختطاف لصحفيين وعاملين في المجال الإعلامي، بينهم 394 مختفياً قسرياً.

وبالنسبة لكثير من الصحفيين، تشكل الصور التي وثقت القصف والقصص التي نقلت معاناة المدنيين أرشيفات شخصية وجماعية، قد تصبح لاحقاً جزءاً من سجل تاريخي أوسع، إذ بقيت الصحافة بالنسبة لهم شهادة على الحقيقة ومحاولة دائمة لحفظ ذاكرة السوريين في مواجهة النسيان.

فعاليات تستحضر الذاكرة… لقاء حواري في الصنمين بريف درعا

وفي سياق استحضار الذاكرة الثورية، نظّمت مديرية الشؤون السياسية في درعا، بالتعاون مع مديريتي التربية والثقافة، لقاءً حوارياً بعنوان “الثورة السورية مدرسة الأجيال” في المركز الثقافي العربي بمدينة الصنمين بريف درعا.

وتضمن اللقاء حوارات حول الثورة من الانطلاق وحتى النصر، مع فقرات فنية وعروض مسرحية من وحي المناسبة.

وقال مدير المجمع التربوي في الصنمين خالد أبو حوبة لمراسل سانا: إن الفعالية تأتي ضمن إحياء الذكرى الخامسة عشرة للثورة السورية، وشهدت مشاركة واسعة من طلاب المدارس وأبناء المجتمع المحلي للتعريف بعمق المناسبة وتاريخها.

وأشار أحد المشاركين، خالد اللباد، إلى أن العروض المسرحية والفقرات الفنية استحضرت الشهداء الأوائل للثورة، مؤكداً أهمية هذه الأنشطة في توثيق تضحيات الشعب وصموده على مدى 14 عاماً.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى استحضار وتوثيق أحداث الثورة، منذ انطلاقتها في الـ 18 من آذار 2011 وحتى الانتصار في الـ 8 من كانون الأول 2024.

ومن القصيدة التي وُلدت في المدن الثائرة، إلى الهتاف الذي دوّى في الساحات، وصولاً إلى الصورة التي التقطتها كاميرات الصحفيين تحت القصف، والفعاليات التي تستعيد الذاكرة في درعا، تتشكل لوحة سورية واسعة تحفظ تفاصيل مرحلة أعادت صياغة الوعي واللغة والوجدان، وتبقى شاهدة على ما عاشته البلاد في تلك السنوات.