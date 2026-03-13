مهرجان دعوي بعنوان “رمضان.. إيمان يجمعنا” في ساحة مسجد خالد بن الوليد بحمص

حمص-سانا

احتضنت ساحة مسجد خالد بن الوليد في مدينة حمص مساء اليوم الخميس، مهرجاناً دعوياً بعنوان “رمضان.. إيمان يجمعنا”، تضمن فقرات متنوعة شملت مسابقات وجوائز وفقرات إنشادية، وسط حضور واسع من أهالي المدينة.

وأوضح أحمد قدور، مسؤول فعاليات برامج وزارة الأوقاف، في تصريح لـ مراسل سانا، أن الوزارة أطلقت هذا العام حملة رمضان “إيمان يجمعنا”، والتي شهدت نجاحاً واسعاً من خلال مهرجانات وفعاليات أقيمت في معظم المحافظات السورية.

وأكد قدور أن مهرجان اليوم في حمص شهد إقبالاً لافتاً من الأهالي، حيث تخللت الفعاليات فقرات إنشادية ومسابقات ترفيهية وأعمالاً مسرحية، إلى جانب مواعظ وكلمات دينية تهدف إلى تذكير الناس بفضائل شهر رمضان وأهميته.

من جهته أشار خضر عمر، عضو الفريق المركزي التابع لوزارة الأوقاف، إلى مشاركته في إحياء المهرجان ضمن فعاليات حملة “إيمان يجمعنا”، مبيناً أنه قدم فقرة بعنوان “تعظيم الله سبحانه وتعالى”، تضمنت حوارات وتلاوة آيات قرآنية، مؤكداً حرص الفريق على إقامة مثل هذه الفعاليات في مختلف المحافظات السورية.

بدوره عبّر سامر الحلو، أحد أهالي حمص، عن تقديره لإقامة مثل هذه الفعاليات التي تعزز الأجواء الإيمانية، لافتاً إلى أنها تمثل فرصة مهمة لتذكير الناس بالقيم الدينية، ولا سيما في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

ويأتي هذا المهرجان ضمن سلسلة فعاليات تقيمها وزارة الأوقاف في عدد من المحافظات خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار “إيمان يجمعنا”، بهدف تعزيز الوعي الديني ونشر القيم الروحية والاجتماعية في المجتمع.