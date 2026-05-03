وزارة الثقافة تنظم ملتقى مديرياتها في المكتبة الوطنية السورية لعرض المنجزات وتطوير الأداء

دمشق-سانا

في سياق سعي وزارة الثقافة إلى تطوير بنيتها المؤسسية، وتعزيز التكامل بين مختلف مديرياتها، احتضنت المكتبة الوطنية السورية بدمشق اليوم الأحد، فعاليات ملتقى المديريات للإنجاز والتعاون، بمشاركة واسعة من كوادر الوزارة، في خطوة تهدف إلى توحيد الرؤى وتبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الأداء الثقافي.

ويأتي تنظيم الملتقى انطلاقاً من أهمية العمل التشاركي، حيث شكّل منصة لعرض منجزات وتجارب المديريات الثقافية، وتعزيز تكامل الأدوار ضمن منظومة العمل الثقافي، كما يسهم في ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي عبر تبادل الخبرات، وتعميم التجارب الناجحة، ضمن توجهات وزارة الثقافة لتطوير الأداء، وتعزيز التواصل، ودعم المبادرات، وبناء بيئة عمل مرنة وقادرة على الابتكار.

وتضمن البرنامج عرض فيلم وثائقي تضمن لقاءات مع مديري المؤسسات الثقافية في عدد من المحافظات، استعرضوا خلاله جهود مديرياتهم في الحفاظ على الإرث الثقافي وتطويره، إلى جانب أبرز الصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها، كما شمل جلسات حوارية، وعروضاً تقديمية تناولت المشاريع المنفذة والخطط المستقبلية، مع مناقشة التحديات المرتبطة بالموارد وآليات التنفيذ، وطرح مقترحات لتطوير بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، بما يعكس توجهاً لترسيخ العمل الجماعي، وإشراك الكوادر في عملية اتخاذ القرار.

خطاب جامع يرسّخ الوعي

وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، أكد في تصريح لـ سانا أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود لتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ التعاون بين مختلف المديريات والمؤسسات، من خلال تطوير الأداء المؤسسي وبناء رؤية استراتيجية مشتركة، وبيّن أن للثقافة دوراً محورياً في تشكيل الوعي العام، من خلال خطاب متوازن يعزز القيم الوطنية، ويحدّ من المخاطر المجتمعية، ويساعد على توحيد الرسائل الإعلامية والثقافية، بما يخدم الاستقرار المجتمعي، ويعزز حالة الوفاق الوطني.

وأوضح الصالح أن الوزارة تعمل على تفعيل دور المؤسسات الثقافية والمنابر المختلفة، بدءاً من المراحل التعليمية وصولاً إلى الجامعات، بما يسهم في نشر المعرفة، وتعزيز فهم الآخر، ونبذ أسباب الفرقة، مع تقييم الأداء بشكل دوري وتلافي أوجه القصور، معتبراً أن العمل الحكومي المستمر يضع كرامة الإنسان في صلب أولوياته، حيث ستشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الجهود لتحقيق نتائج أكثر شمولاً وفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين، ويعزز مسار التنمية الثقافية.

ملتقى المديريات منصة لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات

مدير المديرية العامة للموسوعة العربية الدكتور إياد الطباع، اعتبر في تصريح مماثل أن الملتقى يعزز التعارف بين مختلف مديريات وزارة الثقافة، ويستعرض إمكاناتها وأدوارها في دعم العمل المؤسسي، بما يسهم في تطوير الأداء وتكامل الجهود، إلى جانب تقييم ما قدمته من خدمات للمجتمع وخططها المستقبلية للنهوض بالبيئة الثقافية.

وبيّن أن الملتقى يشكل كذلك فرصة حقيقية لتبادل الخبرات، وبناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات العلمية والثقافية، مشيراً إلى ما تحقق من إنجازات لافتة خلال الفترة الماضية، رغم التحديات، حيث تواصل سوريا حضورها كمصدر للمعرفة، وهو ما يظهر في الإقبال الكبير على الموسوعة العربية التي تسجل ملايين الزيارات الشهرية من مختلف دول العالم.

حماية المواقع الأثرية وتأهيل المتاحف

المدير العام للآثار والمتاحف، الدكتور مسعود بدوي رأى أن الملتقى يشكل فرصة مهمة لتعريف مختلف مديريات وزارة الثقافة بطبيعة عملها، وتبادل الخبرات، واستعراض ما تحقق من إنجازات خلال الأشهر الستة الماضية، إضافةً إلى عرض الخطط المستقبلية.

وأوضح أن المديرية العامة للآثار والمتاحف ركزت في عملها على حماية المواقع الأثرية، ووضع حد للتعديات عليها، إلى جانب إعطاء أولوية لإعادة تأهيل المتاحف في المحافظات والمواقع الأثرية والقلاع، ضمن خطة عمل تستهدف تعزيز حضور التراث الثقافي وصونه.

ملتقى المديريات يعزز توحيد المشهد الثقافي

مدير مديرية الثقافة في محافظة إدلب خالد اليوسف، أشار إلى أن الملتقى يعرض إنجازات المديريات، ويناقش خططها المستقبلية، ولا سيما ما يتعلق بتوحيد المشهد الثقافي في سوريا، وتعزيز دور الثقافة في المجتمع، وأوضح أن الملتقى تضمن جلسات حوارية ناقشت أبرز التحديات، وأسهم في تبادل الأفكار والرؤى، ووضع أسس عمل ثقافي مشترك، بما يعزز الانسجام بين مختلف المديريات والتنوع الثقافي ضمن إطار وطني جامع.

ولفت اليوسف إلى أن الواقع الثقافي في إدلب شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، من خلال تنشيط الحركة المسرحية والفنية، وإقامة الندوات والمحاضرات، إلى جانب تعزيز التعاون مع باقي المديريات في المحافظات، ما أسهم في خلق حراك ثقافي متسارع ومتوازن يواكب المشهد الثقافي العام في البلاد.

الملتقى يعزز تكامل الفنون ويسهم في تجاوز التحديات

عميد المعهد العالي للفنون المسرحية غطفان غنوم، رأى أن انعقاد الملتقى بعد نحو عام ونصف العام على التحرير يحمل دلالات مهمة، حيث يأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات التي تحققت في وزارة الثقافة، ويسهم في تعزيز حالة التكامل بين مختلف الفنون وتنوعاتها، لافتاً إلى أن مجالات كالمسرح والسينما والفن التشكيلي مترابطة، ولا يمكن فصلها عن بعضها.

وأوضح أن اللقاء بين المديريات يشكل ضرورة لتسهيل التعاون وتوحيد الجهود، وخاصةً في ظل التحديات المرتبطة بتضارب بعض القوانين بين المراحل السابقة والواقع الحالي، ما يعيق أحياناً سير العمل الثقافي، مشيراً إلى أن الملتقى من شأنه تسريع معالجة هذه الإشكاليات وتجاوز العقبات، بما يدفع باتجاه تطوير العمل الثقافي، وتحقيق نتائج أكثر تكاملاً وفاعلية.

ويستكمل برنامج اليوم بعقد اجتماع تعاوني يضم مديري المديريات المركزية في وزارة الثقافة، ومديري الثقافة في المحافظات، بهدف صياغة خطط استراتيجية مشتركة تعزز تكامل العمل الثقافي، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، كما تتضمن الفعاليات فقرة تفاعلية مخصصة لطرح الأسئلة والمقترحات من قبل المشاركين، إلى جانب إجراء تصويت تفاعلي يسهم في تحديد الأولويات وتطوير آليات العمل، بما يعزز مشاركة الكوادر في صنع القرار ويرسخ نهج العمل المؤسسي التشاركي.