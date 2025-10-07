محافظ حلب: نسعى مع الأطراف المعنية إلى التهدئة ووقف الاشتباكات

حلب-سانا

أكد محافظ حلب عزام الغريب أن قوى الأمن الداخلي وقوات وزارة الدفاع تسعى للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، ولا نية لديها لأيّ تصعيد عسكري.

وقال المحافظ في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “إنّ ما يجري اليوم من إعادة انتشار للقوات الحكومية على أطراف المدينة، جاء بعد العديد من الانتهاكات المستمرة التي قامت بها “قسد” خلال الفترة الماضية، وتساندها فلول خارجة عن القانون كانت قد لجأت إليها”.

وأضاف محافظ حلب: نُتابع المجريات الميدانية بمتابعة مباشرة مع وزارتي الدفاع والداخلية لافتاً إلى أن الحكومة سعت جاهدَةً إلى التحلي بالصبر والالتزام باتفاقية العاشر من آذار، ولا يزال المجال مفتوحاً للحوار.

ودعا المحافظ الأهالي إلى الالتزام في المنازل هذه الليلة، والابتعاد قدر المستطاع عن أماكن الاشتباكات، وقال: “نسعى مع الأطراف المعنية إلى التهدئة ووقف الاشتباكات”.

وكان استشهد عنصر وأصيب أربعة من قوى الأمن الداخلي، جراء استهداف قوات “قسد” لحواجز الأمن في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب اليوم.

كما ارتقى مدني أصيب آخرون بينهم نساء وأطفال جراء استهداف قسد الأحياء السكنية في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة ونيران القناصة.