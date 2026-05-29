عزل 65 محطة ضخ مياه في دير الزور جراء ارتفاع منسوب الفرات

دير الزور-سانا

تواصل الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تنفيذ إجراءات إسعافية واحترازية بعد ارتفاع منسوب نهر الفرات إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ نحو أربعة أمتار ونصف المتر، ما أدى إلى خروج عدد من محطات الضخ في المحافظة عن الخدمة.



وأوضح مدير الاستثمار والصيانة في الشركة عبد المنعم العبد الله في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن الورشات الفنية عملت على فصل التجهيزات الكهربائية بشكل كامل وعزل المحطات عن الخدمة حفاظاً على سلامة المعدات، مبيناً أن عدد المحطات التي تم عزلها حتى الآن بلغ نحو 65 محطة.

وأشار العبدالله إلى أن محطة مياه الفرات الرئيسية، التي تغذي مدينة دير الزور بالكامل، لا تزال تحت السيطرة بنسبة تقارب 70 بالمئة، لافتاً إلى استمرار الأعمال الميدانية للحفاظ على جاهزية المحطة ومنع تأثرها بارتفاع المنسوب.

وأضاف: إن الفرق الفنية نفذت سواتر ترابية لعزل المأخذ الخام عن مياه النهر، بالتزامن مع أعمال مستمرة لقطع المياه ومنع دخولها إلى المضخات الخارجة عن السيطرة ضمن المحطة الكبيرة.



وتشهد محافظة دير الزور خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات نتيجة زيادة الوارد المائي، الأمر الذي دفع المؤسسات الخدمية إلى رفع حالة الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية لحماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية، ولا سيما محطات مياه الشرب والصرف الصحي.