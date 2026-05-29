مقتل ثمانية سوريين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

photo 2026 05 29 21 58 13 مقتل ثمانية سوريين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

قتل ثمانية سوريين، بينهم أطفال، جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي ‏على جنوب لبنان‎.‎

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران الاحتلال استهدف بغارة ‏جوية منطقة الحارتية في أطراف بلدة عدلون بقضاء صيدا، ما أسفر عن ‏مقتل ثمانية سوريين بينهم أطفال‎.‎

وفي السياق ذاته، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت بلدتي ‏جويا وبرج الشمالي شرق صور، في حين استهدفت مدفعية الاحتلال ‏بالقصف بلدة صريفا في القضاء نفسه‎.‎

كما طال قصف الاحتلال الجوي بلدة تولين، مترافقاً مع قصف مدفعي على ‏بلدة بلاط في قضاء مرجعيون، وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه ‏بلدة دبين‎.‎

وفي قضاء النبطية، شن طيران الاحتلال غارة استهدفت منزلاً مؤلفاً من ‏طابقين على طريق زفتا، ما أدى إلى تدميره بالكامل‎.‎

وقتل شرطي في بلدية عبا التابعة لمدينة النبطية بجنوب لبنان، في وقت ‏سابق اليوم الجمعة، في غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدته، فيما انتشلت ‏فرق الإنقاذ في الدفاع المدني قتيلين إضافيين من تحت الأنقاض في بلدة ‏طير دبا بقضاء صور‎.‎

الاتحاد الأوروبي يرحب باتفاق اندماج قسد ضمن مؤسسات الدولة السورية
رئيسة كوسوفو: نتشارك مع سوريا آلام الحرب وتحديات إعادة الإعمار
الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق وقف إطلاق النار بقصف مناطق في قطاع غزة
الرئيس الشرع: تركيا دعمت ثورة سوريا 14 عاماً والشراكة بين البلدين تشكل قاعدة لاستقرار المنطقة
الأورومتوسطي: ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف أعمال التجريف في رفح
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك