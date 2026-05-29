مقتل ثمانية سوريين جراء غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بيروت-سانا
قتل ثمانية سوريين، بينهم أطفال، جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن طيران الاحتلال استهدف بغارة جوية منطقة الحارتية في أطراف بلدة عدلون بقضاء صيدا، ما أسفر عن مقتل ثمانية سوريين بينهم أطفال.
وفي السياق ذاته، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت بلدتي جويا وبرج الشمالي شرق صور، في حين استهدفت مدفعية الاحتلال بالقصف بلدة صريفا في القضاء نفسه.
كما طال قصف الاحتلال الجوي بلدة تولين، مترافقاً مع قصف مدفعي على بلدة بلاط في قضاء مرجعيون، وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة دبين.
وفي قضاء النبطية، شن طيران الاحتلال غارة استهدفت منزلاً مؤلفاً من طابقين على طريق زفتا، ما أدى إلى تدميره بالكامل.
وقتل شرطي في بلدية عبا التابعة لمدينة النبطية بجنوب لبنان، في وقت سابق اليوم الجمعة، في غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدته، فيما انتشلت فرق الإنقاذ في الدفاع المدني قتيلين إضافيين من تحت الأنقاض في بلدة طير دبا بقضاء صور.